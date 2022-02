Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es dauert nicht lange, bis Killing Eve ein unweigerlich blutiges Crescendo erreicht. Die vierte und letzte Staffel wird bald in Großbritannien und den USA verfügbar sein, wir werden herausfinden, ob Eve und Villanelle es schaffen, die Zwölf zu erledigen, oder einfach zusammen in den Sonnenuntergang zu springen.

Hier ist alles, was Sie bisher darüber wissen müssen.

Killing Eve Staffel 4 wird am 27. Februar 2022 in den USA und einen Tag später in Großbritannien uraufgeführt.

Staffel 4 von Killing Eve wird ab Montag, den 28. Februar 2022 auf BBC iPlayer in Großbritannien verfügbar sein. Es wird auch auf BBC One gezeigt.

28.02.2022



Sehen Sie sich #KillingEve ab dem 28. Februar auf iPlayer an pic.twitter.com/LecGoEnvA8 – BBC (@BBC) 14. Februar 2022

BBC America wird KIlling Eve ab Sonntag, dem 27. Februar 2022, im Fernsehen in den USA ausstrahlen. Die Show wird ab demselben Datum auch auf AMC+ gestreamt werden können, wobei die ersten beiden Folgen von Anfang an verfügbar sind.

Wie in jeder der vorherigen Staffeln wird es in Killing Eve Staffel 4 8 Episoden geben.

ACHTUNG: SPOILER!!!

Ein Trailer (unten) wurde veröffentlicht, der einige wichtige Handlungspunkte zeigt. Die Zwölf werden nämlich einer nach dem anderen gejagt und ermordet, wobei Carolyn anscheinend die Hauptverdächtige ist.

Laut der Pressemitteilung von AMC+ ist Eve auf einer „Rachemission“, während Villanelle zu beweisen versucht, dass sie kein Monster mehr ist und sich verändert hat. Wir werden sehen, wie das geht.

Unnötig zu sagen, dass viele Leute ein klebriges Ende finden werden.

Natürlich haben diejenigen, die die Vallanelle-Romanreihe von Luke Jennings gelesen haben, vielleicht eine Ahnung, aber hoffen wir, dass sie vorerst schtum bleiben.

Die großartigen Sandra Oh und Jodie Comer kehren natürlich als Eve bzw. Villanelle zurück. Fiona Shaw spielt auch wieder Carolyn.

Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) die Hauptautorin der Serie übernimmt und in die Fußstapfen von Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell und Suzanne Heathcote tritt (die jeweils die Staffeln 1 bis 2 geschrieben haben). 3 bzw.).

Alle Staffeln 1-3 von Killing Eve können auf BBC iPlayer in Großbritannien und AMC+ in den USA nachgeholt werden.

Es gibt sicher ...

Staffel 4 ist die letzte Staffel von Killing Eve. Weitere Staffeln sind nicht geplant. Boo-hoo!

Schreiben von Rik Henderson.