Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peaky Blinders steht kurz vor dem Abschluss, wobei Serie 6 als letzte bestätigt wird. Ja, Steven Knights unglaublicher Krimi aus den West Midlands soll 2022 enden – zumindest im Fernsehen.

Also, wann kannst du es dir ansehen? Was erwartet Sie? Und gibt es Trailer? Wir verraten alles.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für die sechste Serie von Peaky Blinders. Der erste vollständige Trailer wurde am 1. Januar 2022 in Großbritannien ausgestrahlt, es wurde jedoch nicht bekannt gegeben, wann die erste Folge verfügbar sein wird.

Gerüchten zufolge soll es „Anfang Februar 2022“ sein. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange warten, bis der Beeb dies bestätigt.

Wie die letzte Staffel wird Serie 6 auf BBC One in Großbritannien ausgestrahlt (die vorherige Serie wurde zuerst auf BBC Two ausgestrahlt).

Für US-Zuschauer wird es wahrscheinlich Netflix in den USA ein paar Wochen nach der Ausstrahlung in Großbritannien treffen. Das bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich um das Frühjahr herum verfügbar sein wird.

Sie sollten nicht damit rechnen, dass es frühestens Ende 2022 auf Netflix UK eintrifft, aber es wird ab seiner ersten TV-Ausstrahlung auf BBC iPlayer verfügbar sein.

Wie alle vorherigen Serien soll Peaky Blinders Staffel 6 sechs Folgen umfassen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Serie 6 weiterhin Tommy Shelbys Mission, den faschistischen Führer Oswald Mosley zu Fall zu bringen, detailliert beschreiben wird.

Show-Schöpfer Steven Knight hat ein Feuerwerk versprochen, das ist sicher.

Leider sehen wir mit dem frühen Tod der Schauspielerin Helen McCrory vor der Wiederaufnahme der Dreharbeiten möglicherweise nicht die Früchte von Pollys eigener Handlung. Hoffentlich wird ihre Abwesenheit in der sechsten Serie auf respektvolle und angemessene Weise erklärt.

Laut einem kleinen Teaser-Video, das vom Twitter-Feed von Peaky Blinders S6 gepostet wurde, wird Alfie Solomons von Tom Hardy eine große Rolle in dieser Serie spielen.

Die reguläre Besetzung, darunter Cillian Murphy, Paul Anderson und Tom Hardy, kehrt zusammen mit Neuling Stephen Graham zurück.

Helen McCrory (Polly Gray) starb im April 2021 an Krebs, bevor die Dreharbeiten in der sechsten Staffel nach den während der Pandemie verhängten Sperren wieder aufgenommen wurden. Es wurde bekannt, dass sie vor ihrem Tod keine Szenen gedreht hat.

Die Serie soll von Anthony Byrne geleitet werden, der auch Serie 5 geleitet hat.

Die ersten fünf Staffeln sind in Großbritannien auf BBC iPlayer und Netflix verfügbar. Es ist auch alles auf Netflix in den USA verfügbar.

Nach einer Reihe kleinerer Teaser-Clips hat die BBC am Neujahrstag 2022 einen vollständigen Trailer auf BBC One ausgestrahlt. Sie können ihn unten sehen.

Die sechste Serie von Peaky Blinders wird die letzte sein, die im Fernsehen ausgestrahlt wird. Es wird auch die Geschichte von Thomas Shelby abschließen.

Steven Knight hat jedoch bestätigt, dass er plant, die Geschichte in anderen Formen fortzusetzen – einschließlich eines Films irgendwo in der Zukunft.

Er wird vom Empire-Magazin mit den Worten zitiert, dass er Staffel 6 einfach als „das Ende vom Anfang“ betrachte.

Er enthüllte auch, dass die Geschichte bis in den Zweiten Weltkrieg hinein fortgesetzt wird, höchstwahrscheinlich in Form eines Kinofilms: „Es wird jetzt in und über den Zweiten Weltkrieg hinausgehen um es am Laufen zu halten, und ich möchte sehen, wie sich das darüber hinaus entwickeln kann", sagte er.

Schreiben von Rik Henderson.