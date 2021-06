Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach Covid-Verzögerungen stehen die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit über zwei Wochen Action in den 33 verschiedenen Sportarten, von Leichtathletik und Boxen bis hin zu Gymnastik und Schwimmen, fast vor der Tür. Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie werden auch live gestreamt, damit die Welt sie sehen kann.

Dies ist unser Leitfaden, wie Sie die 17 Tage der Olympischen Spiele der Olympischen Spiele in Tokio 2020 auf verschiedenen Plattformen verfolgen können. Ob TV, Online, Handy oder Radio, wir sind für Sie da.

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio beginnen am 23. Juli und dauern bis zum 8. August 2021.

Es ist wichtig zu beachten, insbesondere wenn Sie sich in Großbritannien befinden, dass Tokio in einer anderen Zeitzone liegt, sodass die Ereignisse auf britischen Fernsehbildschirmen mehrere Stunden früher als erwartet ausgestrahlt werden, da Tokio der britischen Sommerzeit (BST .) 8 Stunden voraus ist ).

Die BBC hat die Rechte an den gesamten Olympischen Spielen in Großbritannien.

BBC Two wird am Mittwoch, den 21. Juli um 8:15 Uhr das Eröffnungsspiel des Frauenfußballs von Team GB gegen Chile zeigen.

Danach werden die Spiele am Freitag, den 23. Juli 2021 um 11 Uhr auf BBC One offiziell mit dem Aufbau und der Live-Berichterstattung der Eröffnungszeremonie, einschließlich des Entzündens der Flamme, eröffnet.

Die tägliche Berichterstattung über die Veranstaltung beginnt am 24. Juli 2021. Jede Nacht wird auf BBC One von Mitternacht bis 5 Uhr morgens berichtet, gefolgt von einer Sonderausgabe von BBC Breakfast von 5 bis 9 Uhr mit dem Besten der Nachtaktion.

Den ganzen Tag über wird es eine kontinuierliche Berichterstattung geben, mit einer Today At The Games-Show, die jeden Tag von 19:30 bis 21:00 Uhr auf BBC One stattfindet und auf die größten und besten Momente der Ereignisse des Tages zurückblickt. Sie können die Action dann auf BBC Two mit Olympics Extra von 21:00 bis 22:00 Uhr weiter verfolgen.

Alle Shows auf BBC One und BBC Two werden auch live oder auf Abruf auf BBC iPlayer verfügbar sein.

Auf der BBC Sport-Website werden außerdem den ganzen Tag über während der Veranstaltung Highlights und Live-Kanäle bereitgestellt. Gehen Sie einfach zu bbc.co.uk/sport/olympics . Sie können auch vom BBC iPlayer live streamen.

Es wird auch interaktive Inhalte auf den Social-Media-Kanälen von BBC Sport geben, darunter Facebook, YouTube, TikTok, Instagram und Twitter, die es Ihnen ermöglichen, an der Aufregung teilzunehmen.

Die BBC Sport App für iOS und Android liefert alle Neuigkeiten und Details zu den Spielen.

Sie können es auch so einrichten, dass Sie Benachrichtigungen über alles erhalten, was Sie im Auge behalten möchten. Dazu gehören Tokio 2020 im Allgemeinen oder einzelne Sportarten. Es gibt auch Live-Text-Updates.

Sie können die Live-Übertragungen über den BBC iPlayer auf Ihrem Mobilgerät ansehen, die von BBC One und BBC Two gestreamt werden, und Links zu bestimmten Live-Shows werden in der BBC Sport-App angezeigt, zu der Sie nach unten scrollen können.

BBC Radio 5 Live bietet ab dem 23. Juli ein 17-tägiges Programm der Olympischen Spiele, beginnend mit der Berichterstattung über die Eröffnungsfeier.

Ab Samstag, 24. Juli 2021, gibt es von 6 bis 9 Uhr eine Olympia-Frühstücksshow, die alle Overnight-Nachrichten aus Japan und Live-Kommentare abdeckt.

Von 1 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens wird eine Show namens Up All Night das Neueste von den Morgensitzungen in Tokio berichten, während BBC Radio 5 Live von 11 Uhr bis 14 Uhr die Action der Abendveranstaltungen zeigt. Anschließend gibt es eine tägliche Highlight-Show auf Radio 5 Live Sport. Alle Shows werden auch auf BBC Sounds verfügbar sein.

Darüber hinaus wird BBC Sounds einen On-Demand-Podcast Olympics Daily anbieten, der die besten Kommentarmomente und Geschichten aus den Spielen zusammenfasst. Es wird auch einen neuen Podcast namens Olympic Mile geben, eine dreiteilige Serie, in der die olympische Snowboarderin Aimee Fuller Athleten bei der Vorbereitung auf die diesjährigen Olympischen Sommerspiele kennenlernt, indem sie mit ihnen eine Meile geht.

Schreiben von Britta O'Boyle.