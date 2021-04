BBC iPlayer erhält ein neues Aussehen und Benutzersteuerung für Untertitel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die TV-Version von BBC iPlayer wurde neu gestaltet, um während der Wiedergabe sauberer auszusehen. Es wurde auch ein neuer Controller für Benutzer hinzugefügt, die Untertitel benötigen.

Wenn Sie ein Programm anzeigen, sehen Sie unten eine vereinfachte Zeitleiste ohne die Steuerelemente für den schnellen Vor- oder Rücklauf. Wenn Sie bis zu einem bestimmten Punkt im Stream zippen möchten, erhalten Sie jetzt Miniaturansichten im Netflix-Stil, in denen die Ereignisse auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Dies ermöglicht eine genauere Kontrolle über den Inhalt und bereinigt gleichzeitig die Benutzeroberfläche.

Untertitel bieten jetzt auch feinere Steuerelemente. Neben der Möglichkeit, sie einfacher ein- oder auszuschalten (und die Audiobeschreibung), können Sie auch die Schriftgröße auswählen.

Die Standardeinstellung ist jetzt kleiner. Sie können jedoch aus einer Reihe von Größen auswählen, wenn Sie zum ersten Mal auf das Untertitelsymbol oben links auf dem Bildschirm klicken. Die Wahl wird dann auch für zukünftige Shows in Erinnerung behalten.

Die Positionierung der Untertitel auf BBC iPlayer wurde für bestimmte Programme ebenfalls verbessert. Wenn in einer Show am unteren Bildschirmrand etwas Wichtiges angezeigt wird, werden diese neu positioniert, um oben angezeigt zu werden.

Außerdem gibt es jetzt einen schwarzen Hintergrund hinter Untertiteln. Zuvor wurden sie in Weiß mit einem schwarzen Umriss / Schlagschatten angezeigt, was bedeutete, dass sie größtenteils nicht förderfähig waren, wenn sich am unteren Bildschirmrand eine überwiegend weiße Zone befand.

Das neue BBC iPlayer-Erlebnis sollte bereits automatisch auf Ihren Fernseher oder Ihre Set-Top-Box heruntergeladen worden sein. Überprüfen Sie einfach, ob ein Update aussteht, wenn nicht.

Schreiben von Rik Henderson.