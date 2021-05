Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Polizeikorrektur-Drama Line of Duty war viel zu lange nicht auf unseren Bildschirmen zu sehen, aber Ted Hastings und das AC-12-Team sind zurück und haben ihre Arbeit für sie ausgeschnitten.

Hier finden Sie alles, was Sie über die sechste Line of Duty-Serie wissen müssen, einschließlich der Art und Weise, wie und wo Sie die vergangenen Staffeln sehen können.

Nach monatelangen Verzögerungen aufgrund der aktuellen globalen Pandemie wurde die sechste Serie von Line of Duty am Sonntag, dem 21. März 2021, auf BBC und BBC iPlayer in Großbritannien ausgestrahlt.

Es sollte ursprünglich im Jahr 2020 ausgestrahlt werden, also warteten die Fans einige Zeit auf seine Veröffentlichung.

Die sechste Serie von Line of Duty kann auf der BBC in Großbritannien und auf dem BBC iPlayer angesehen werden. Das Serienfinale der sechsten Line of Duty-Serie wurde am Sonntag, den 2. Mai 2021 ausgestrahlt.

Alle sieben Folgen der Serie sind daher jetzt auf BBC iPlayer verfügbar, sodass Sie die gesamte Serie sehen können, anstatt jede Woche auf eine neue Folge warten zu müssen.

Für diejenigen, die außerhalb Großbritanniens leben, haben wir eine praktische Anleitung zum Ansehen von Streaming-Diensten mit einem VPN, das Sie versuchen können, um die Serie 6 anzusehen. Die BBC blockiert jedoch normalerweise VPNs, sodass dies möglicherweise keine leichte Aufgabe ist.

Es ist die Rede davon, dass die Line of Duty-Serie 6 international verkauft wird, so dass es wahrscheinlich irgendwann in die USA kommen wird, aber im Moment ist nicht klar, an wen sie verkauft wird. Ein VPN zu finden, das nicht von der BBC blockiert wird, ist derzeit leider die beste Wahl.

Die erste Serie von Line of Duty hat fünf Folgen, während die Serien zwei, drei, vier und fünf jeweils sechs Folgen haben, was bedeutet, dass es vor der sechsten Reihe insgesamt 29 Folgen gab.

Die sechste Serie hat jedoch sieben Folgen, nachdem die BBC in einem Tweet bestätigt hatte, dass eine zusätzliche Folge in die sechste Serie kommt, obwohl sechs ursprünglich in Auftrag gegeben wurden.

Hör zu, Jungs. Wenn der Oberbeleuchter mehr verlangt, liefern Sie besser.

#LineOfDuty kehrt für Serie 6 mit einer zusätzlichen Episode zurück (7 statt 6). In Kürze bei @BBCOne und @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - BBC Press Office (@bbcpress) 2. Februar 2021

Anfang März 2021 ist ein Trailer der sechsten Serie von Line of Duty erschienen, den Sie unten sehen können, wenn Sie die Saison noch nicht begonnen haben. Wir wissen, was passiert, aber wir werden versuchen, Ihnen einen schnellen Überblick zu geben, ohne ihn für Sie zu verderben. Das Team von AC-12, zu dem die drei Hauptfiguren der vergangenen Spielzeiten DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) und Supt Ted Hastings (Adrian Dunbar) gehören, hat einen weiteren kniffligen Fall in den Händen.

Mit Blick auf Joanne Davidson (Kelly Macdonald), die als leitender Ermittlungsbeamter in einem hochkarätigen Mordfall tätig war, wird das AC-12-Team untersuchen, ob der Mord, an dem Davidson beteiligt war, aufgrund von Korruption durch die Polizei ungelöst bleibt.

Es gibt auch die Identität des vierten Mitglieds der Gruppe korrupter Offiziere, bekannt als H, als fortlaufende Handlung. Die neue AC-12-Rekrutin Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) fragt Arnott im Trailer: "Glaubst du immer noch, dass da draußen ein vierter Mann ist?" Arnott antwortet mit "Mann oder Frau".

Die Line-of-Duty-Serien eins bis fünf - und jetzt sechs - können auf dem BBC iPlayer in Großbritannien angesehen werden. Sie können sie auch bei Bedarf über Sky ansehen, wenn Sie ein Sky-Abonnement haben.

Alternativ können Sie sich für eine kostenlose Testversion von Acorn TV auf Apple TV-Kanälen und Prime Video TV-Kanälen anmelden und sich die Serien eins bis fünf ansehen. Netflix bietet auch Line of Duty in Großbritannien an, derzeit jedoch nur die fünfte Serie.

Für diejenigen in den USA bieten Hulu und Amazon Prime Video die Serien eins bis fünf von Line of Duty an.

Schreiben von Britta O'Boyle.