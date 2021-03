BBC Three kehrt als vollständiger britischer Kanal zurück

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die BBC widerruft ihre Entscheidung, BBC Three zu einem Nur-iPlayer-Dienst zu machen, und wird es als Kanal in Großbritannien wiederherstellen.

Das Unternehmen schloss den terrestrischen Fernsehsender BBC Three im Jahr 2016, indem es Inhalte und Aufträge hauptsächlich an BBC iPlayer übertrug und einige seiner Sendungen auf BBC One moderierte. Es wird nun jedoch neuen Forschungen folgen, die besagen, dass es ein "starkes Argument" dafür gibt, dass es zurückkommt.

Der neue Kanal wird sich nach wie vor auf ein jüngeres Publikum konzentrieren. The Beeb wird hoffen, einige Zuschauer zurückzubringen, die gegangen sind, um stattdessen Inhalte auf anderen Plattformen zu suchen.

"Die BBC muss den Erfolg unterstützen und sicherstellen, dass ihre Programme so viele junge Menschen wie möglich erreichen, wo immer sie in Großbritannien leben", sagte Charlotte Moore, Chief Content Officer der BBC (wie von bbc.co.uk berichtet).

"Unabhängig von den Debatten über die Vergangenheit wollen wir BBC Three wieder einen eigenen Sendekanal geben."

Der Kanal, auf dem Klassiker wie RuPauls Drag Race UK zu Hause sind und auf dem Killing Eve, Fleabag und Gavin & Stacey begannen, wird im Januar 2022 zurückkehren. Er wurde ursprünglich im Rahmen einer geldsparenden Aktion gekürzt.

Es wird auf demselben Kanalplatz wie CBBC angezeigt, wobei der Kinderkanal jeden Tag auf eine Endzeit von 19 Uhr zurückgesetzt wird. BBC Three wird dann von 19 Uhr bis 4 Uhr morgens ausgestrahlt.

Schreiben von Rik Henderson.