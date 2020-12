Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Doctor Who-Special, das am Neujahrstag - dem 1. Januar 2021 - gezeigt wird, wird auch in 4K HDR auf BBC iPlayer verfügbar sein.

In der Folge mit dem Titel "Revolution of the Daleks" wird nicht nur Captain Jack (John Barrowman) neben Jodie Whittakers 13. Doktor zurückkehren, sondern auch in Ultra HD und der HLG- Version von HDR auf kompatiblen Fernsehgeräten verfügbar sein. Sie können es zusammen mit seiner Live-Show auf BBC One um 18.45 Uhr (GMT) oder nach Bedarf auf Abruf ansehen.

Weitere Shows, die während der Weihnachtszeit in 4K HDR zu sehen sein werden, sind die neue Dramaserie Black Narcissus, Meerkat: A Dynasties Special, A Perfect Planet und die Weihnachtsbotschaft der Königin.

Das Doctor Who-Special wird Yaz, Ryan und Graham ohne die Hilfe des zuletzt selbst inhaftierten Doctor gegen einen Dalek antreten.

Es gibt bereits einige 4K HDR-Shows auf dem iPlayer: Blue Planet II, Dracula, Dynasties, His Dark Materials und Seven Worlds, One Planet. Sie können überprüfen, ob Ihr Fernseher kompatibel ist, indem Sie hier zu einer speziellen Seiteneinrichtung der BBC gehen .

Es enthält eine lange Liste zugelassener Geräte der meisten großen Hersteller, darunter Samsung, Panasonic, Sony, LG und Philips.

Schreiben von Rik Henderson.