Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die BBC macht große Veränderungen in der Art und Weise, wie sie neue TV-Shows in Auftrag gibt. Es verlagert den Fokus weg von der Tradition, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Erstellen von Shows für iPlayer und Streaming liegt.

Die Chief Content Officer, Charlotte Moore, hat eine Überarbeitung der Inbetriebnahmepraktiken des Senders vorgestellt. Ihr Plan sieht vor, dass die BBC Content Controller für jeden einzelnen Kanal durch Portfolio-Editoren und Genre-Leiter ersetzt. Sie werden in erster Linie Shows für den iPlayer auswählen und entwickeln.

Die Genre-Direktoren haben dann mehr Autonomie über ihre Programmausgabe und müssen keine zusätzliche Genehmigung mehr von einem Content-Controller erhalten, bevor sie ausgestrahlt werden.

Es wird Genreköpfe für Drama, Comedy, Film, Unterhaltung und Fakten geben. Es wird auch einen Chef von BBC iPlayer geben, unter dem sie sitzen.

Dies alles wird dem Unternehmen helfen, Geld zu sparen und sicherzustellen, dass die Erstellung von Inhalten sowohl in Großbritannien als auch weltweit besser mit Netflix und Amazon Prime Video mithalten kann.

Während Deadline nicht erklärt hat, wie terrestrische Kanäle von dem neuen System betroffen sein werden, ist es wahrscheinlich, dass die für BBC iPlayer geplanten Shows auf die wichtigsten BBC-Sender wie BBC One, BBC Two und BBC Four übertragen werden.

Schreiben von Rik Henderson.