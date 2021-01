Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tragbare Projektoren sind eine unterhaltsame Idee, aber meistens sind sie umständlich und erfordern zusätzliche Peripheriegeräte oder Lautsprecher, um nützlich zu sein. Asus hofft, dies mit ZenBeam Latte L1, einem Kapselprojektor, der auf der diesjährigen CES nur für virtuelle Geräte vorgestellt wurde, in Frage stellen zu können.

Dies ist der neueste tragbare Projektor von Asus, aber er ist beeindruckend, da er einige Funktionen zu einem relativ vernünftigen Preis bietet. Es kostet 399 US-Dollar und löst ein 720p-Bild mit 300 Lumen LED-Licht aus. Damit ist es heller als andere tragbare Projektoren, einschließlich Ankers beliebtem Nebel, der bei Amazon für etwa 300 US-Dollar erhältlich ist . Es hat auch ein integriertes 10-W-Harman-Kardon-Lautsprechersystem.

Asus geht wirklich davon aus, dass der Latte auch als Bluetooth-Lautsprecher fungiert. Es heißt, Sie können Musik für etwa 12 Stunden streamen, bevor Sie eine Ladung benötigen.

Asus bewirbt den Projektor auch mit diesem ganzen Kaffeetassenwinkel und geht sogar so weit zu sagen, dass er wie einer aussieht, was seltsam ist. Asus behauptete auch, es sei "der erste Projektor, der ein Stoffgehäuse anbietet". Aber was ist mit Xiaomis bereits erhältlichem 499-Dollar-Mi-Smart-Kompaktprojektor?

Wie auch immer, Asus Latte projiziert drahtlos alles, was sich auf Ihrem Telefon oder einem HDMI-Gerät befindet. Sie können drei Stunden Saft aus der 6.000-mAh-Batterie beziehen, die einen ganzen Film lang halten sollte. Es kann ein 40-Zoll-Bild diagonal erzeugen, wenn es einen Meter von der Wand entfernt ist, 80 Zoll bei zwei Metern und maximal 120 Zoll bei drei Metern. Aber von zu weit weg wird es nicht extrem hell sein.

Latte unterstützt iOS, Android und Windows 10. ASUS bietet auch Unterstützung für Aptoide TV, sodass Sie auf Ihre bevorzugten Streaming-Apps zugreifen können.

Asus sagte, sein Projektor werde voraussichtlich im Mai im zweiten Quartal des Jahres in den USA eintreffen. Es gibt kein Wort über Preise oder Verfügbarkeit für Großbritannien.

Schreiben von Maggie Tillman.