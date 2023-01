Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Apple TV+ Adaption von Isaac Asimovs Foundation Romanreihe bekommt eine zweite Staffel. Apple hat bereits ein Veröffentlichungsdatum bestätigt und sogar einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Hier finden Sie alles, was Sie über die zweite Staffel von Foundation wissen müssen, einschließlich der Personen, die für die neue Folge wieder dabei sind und was Sie erwarten können.

Foundation Staffel 2: Was Sie erwarten können

UNTEN SIND SPOILER ENTHALTEN.

Foundation folgt dem Psychohistoriker Hari Seldon (gespielt von Jared Harris), der eine Formel entwickelt, die das Ende des Galaktischen Imperiums und die Zerstörung der Menschheit vorhersagt. Um das Wissen zu bewahren, hilft Hari beim Aufbau der Foundation, einer Gruppe von Rebellen, die sich dem Imperium widersetzt. Die Geschichte erstreckt sich über Hunderte von Jahren, in denen mehrere Gruppen um die Kontrolle des Schicksals der Menschheit kämpfen.

Die erste Staffel von Foundation wurde im September 2021 erstmals ausgestrahlt, und einen Monat später verlängerte Apple die Serie um eine zweite Staffel. Obwohl das Unternehmen ein erstes Bild für die zweite Staffel und einen Trailer veröffentlicht hat, hat es nicht allzu viele Details darüber verraten, was uns erwartet. Man kann davon ausgehen, dass Lee Pace' Brother Day gegen Harris' Hari Seldon antreten wird - oder zumindest gegen die KI-Vertretung seines Bewusstseins, da Seldon gestorben ist.

Eine weitere große Enthüllung in der ersten Staffel ist, dass die Brüder Dawn, Day und Dusk - dargestellt von Cassian Bilton, Lee Pace und Terrence Mann - keine identischen Klone von Cleon I. sind. Jahrzehnte zuvor hat eine Widerstandsgruppe gegen das Imperium die DNA von Cleon I. manipuliert, so dass keiner der aktuellen Herrscher des Imperiums identische Klone von Cleon I. sind.

Die zweite Staffel sollte sich auch mit der Zweiten Stiftung befassen. Die Erste Stiftung ist der Schwerpunkt der ersten Staffel. Seldon hat zwei Stiftungen an zwei Enden der Galaxie errichtet - eine, von der das Imperium weiß, und eine, die es nicht kennt. Eine zweite Seldon-Krise soll auch den Großteil der zweiten Staffel der Serie ausmachen. Der erste Trailer zur neuen Staffel beschäftigt sich mit den Opfern der Foundation - wie sie ihre Heimat und ihr Leben für ihr Ziel verlassen haben. Aber die Foundation hat immer noch die Aufgabe, die Gesellschaft wieder aufzubauen, und sie durchläuft offenbar die Religionskrise, in der die Anführer Worte des Göttlichen benutzen, um die Menschen zu kontrollieren, die nach dem Fall des Imperiums kämpfen.

Ein weiterer wichtiger Handlungspunkt aus der ersten Staffel betrifft Salvor Hardin (gespielt von Leah Harvey), die Tochter von Gaal Dornick (gespielt von Lou Llobell). Gaal fror ihren Embryo in Episode zwei ein, und aus dem befruchteten Ei wurde Salvor, die über ein Jahrhundert später auf Terminus lebt. Gaal und Salvor treffen sich schließlich aufgrund der Zeitreisestory der Serie und der jahrzehntelangen Kryostase von Gaal. In der zweiten Staffel wird Foundation möglicherweise Gaals Reaktion auf Salvor zeigen, wenn sie wieder zusammenkommen, was für die beiden merkwürdig sein dürfte, da Salvor älter ist als ihre Mutter. Salvor ist etwa 26 oder 27 Jahre alt, während Gaal in der Serie nur etwa 22 oder 23 Jahre alt ist.

Wenn Sie die Foundation-Reihe des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov gelesen haben, können Sie wahrscheinlich erahnen, wohin die zweite Staffel von Foundation führen wird. Aber bedenken Sie, dass Apple auch weiterhin von der Vorlage abweichen könnte.

Foundation Staffel 2: Darsteller

Hier ist, wer in der zweiten Staffel von Foundation wieder dabei ist:

Jared Harris als Hari Seldon

Lee Pace als Bruder Day

Lou Llobell als Gaal Dornick

Leah Harvey als Salvor Hardin

Laura Birn als Eto Demerzel

Terrence Mann als Bruder Dusk

Cassian Bilton als Bruder Dawn

In der zweiten Staffel von Foundation werden nicht nur neue Welten, sondern auch neue Charaktere eingeführt. Apple hat mindestens 10 neue Charaktere sowie die Schauspieler, die sie spielen werden, bestätigt (siehe unten für die vollständige Liste). Interessanterweise sind von den 10 Charakteren Poly Verisof, der Kriegsherr von Kalgan, Bel Riose und Hober Mallow die einzigen, die bereits in den Romanen vorkommen. Die anderen sechs sind völlig neue Konstrukte.

Isabella Laughland als Bruder Constant

Kulvinder Ghir als Poly Verisof

Sandra Yi Sencindiver als Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith als Königin Sareth von Cloud Dominion

Dimitri Leonidas als Hober Mallow

Ben Daniels als Bel Riose

Holt McCallany als Aufseher Jaegger Fount

Mikael Persbrandt als Der Kriegsherr von Kalgan

Rachel House als Tellem Bond

Nimrat Kaur als Yanna Seldon

Foundation Staffel 2: Erscheinungsdatum

Apple hat Foundation um eine weitere Staffel mit 10 Episoden verlängert, die im "Sommer 2023" erscheinen soll.

Foundation Staffel 2: Wie man sie sieht

Foundation Staffel 2 wird exklusiv auf Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ zu sehen sein, der in den USA nach einer 7-tägigen kostenlosen Testphase bei 6,99 Dollar pro Monat beginnt.

Foundation Staffel 2: Trailer

Apple hat bisher einen Trailer für die zweite Staffel von Foundation veröffentlicht. Er ist etwa zwei Minuten lang, wobei die erste Hälfte des Materials hauptsächlich aus einer Zusammenfassung der ersten Staffel besteht. Sie können sich den Trailer oben ansehen.

Foundation Staffel 2: So holen Sie auf

Die erste Staffel von Foundation kann jetzt auf Apple TV+ angesehen werden.

Schreiben von Maggie Tillman.