HBO Max weiß, dass seine Apple TV-App nicht immer funktioniert - Fix kommt

(Pocket-lint) - HBO Max-Abonnenten mit einem Apple TV 4K, die festgestellt haben, dass sie Inhalte nicht wirklich streamen können, können sich zum Glück auf eine Lösung freuen.

Eine Reihe von Personen, die eine beliebige Generation des Apple TV 4K mit tvOS 16.1 und der neuesten Version der HBO Max-App verwenden, haben berichtet, dass der Versuch, Inhalte abzuspielen, eine fruchtlose Übung ist. Eine einfache Fehlermeldung besagt, dass die App "keinen Titel abspielen kann", was weniger als nutzlos ist.

Während einige Leute in der Lage waren, die App zu löschen und neu zu installieren, sie mit Gewalt zu beenden oder sich einfach an- und abzumelden, hatten andere nicht so viel Glück. Jetzt hat HBO Max bestätigt, dass es sich des Problems bewusst ist und an einer Lösung arbeitet. Das Unternehmen sagt, dass sein technisches Team das Problem untersucht und dass die Nutzer die Augen nach einem Software-Update offen halten sollen, mit dem alles wieder richtig funktionieren soll.

The Verge berichtet jedoch, dass es einen möglichen Workaround gibt, an den die meisten nie denken würden - die Deaktivierung von HDR. Eine andere verrückte Lösung besteht darin, die Auflösung des Apple TV auf 1080p oder 720p zu reduzieren, aber an diesem Punkt würden wir lieber darauf warten, dass HBO Max das Problem selbst behebt, als uns mit niedrig aufgelösten Inhalten herumzuschlagen.

Wir hoffen, dass das App-Update eher früher als später kommt, denn die Feiertage stehen vor der Tür - und das nicht in 720p!

Schreiben von Oliver Haslam.