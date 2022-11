Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie einen glänzenden neuen Apple TV 4K mit 128 GB haben, werden Sie vielleicht feststellen, dass die Hälfte des Speichers nicht genutzt werden kann und Ihnen die gleichen 64 GB wie allen anderen zur Verfügung stehen.

Das neueste Apple TV 4K kam vor nicht allzu langer Zeit in den Handel, aber einige derjenigen, die für die große 128-GB-Version ausgegeben haben, stellen fest, dass sie ihr Geld genauso gut hätten sparen können. Für diese Leute können nur 64 GB des Speichers genutzt werden - die anderen 64 GB liegen einfach in der Ecke und machen nicht viel. Schlechte Vorstellung, Apple.

Das Problem wurde bereits von einigen Leuten entdeckt, und es scheint keine offizielle Möglichkeit zu geben, diese 64 GB wieder zu bekommen. Diejenigen, die unter diesem besonders ärgerlichen Fehler leiden, sagen, dass sie eine Fehlermeldung erhalten, wenn sie die 64-GB-Grenze erreichen, wobei tvOS einfach sagt, dass "die App nicht installiert werden kann, weil nicht genug Platz vorhanden ist. Löschen Sie eine oder mehrere Apps oder verwalten Sie Ihren Speicherplatz in den Einstellungen".

Es könnte jedoch einen raffinierten Weg geben, um Ihr 128 GB Apple TV zum Mitspielen zu zwingen. Macworld berichtet, dass die Fehlermeldung erscheint, wenn Sie versuchen, eine App zu laden, nachdem die 64-GB-Schwelle überschritten wurde. Wenn Sie unter dieser Grenze liegen und eine ganze Reihe von Downloads in die Warteschlange stellen, sind Sie fein raus. "Sie können Downloads in die Warteschlange stellen, wenn Sie unter 64 GB sind, und sie werden abgeschlossen, wodurch Ihr gesamter genutzter Speicherplatz möglicherweise weit über diese Grenze hinausgeht", heißt es in dem Bericht. "Der Fehler scheint nur aufzutreten, wenn Sie einen neuen Download starten, während der Speicherplatz die 64-GB-Marke überschreitet.

So sehr das auch die Leute zum Laufen bringen mag, es ist nicht ideal. Leider scheint auch die neueste tvOS 16.2 Beta keine Abhilfe zu schaffen. Wir hoffen, dass Apple eher früher als später ein Update herausbringt, um diesen Fehler zu beheben.

Schreiben von Oliver Haslam.