Apple TV 4K unterstützt jetzt HDR10+ und ist das bisher leistungsstärkste Gerät

(Pocket-lint) - Apple hat heute seine aktualisierte Apple TV Set-Top-Box angekündigt, die einen schnelleren Chip und Unterstützung für HDR10+ bietet.

Die neu aktualisierte Box sieht genauso aus und funktioniert genauso wie andere Apple-Streaming-Boxen seit einiger Zeit und unterstützt tvOS 16 von Haus aus. Apple behauptet, dass die Hinzufügung eines A15 Bionic Chips, genau wie beim iPhone 14, dieses Gerät zum schnellsten Apple TV aller Zeiten macht. Das ist praktisch, wenn man die neuesten Apple Arcade Spiele spielen möchte, während das Starten von Videostreams von Apple TV+ und Netflix schneller denn je sein sollte.

Die zusätzliche Unterstützung von HDR10+ neben dem bestehenden Dolby Vision bedeutet, dass TV- und Filmzuschauer sich auf verbesserte Details und lebendigere Farben freuen können - vorausgesetzt, ihre Inhalte und Streaming-Apps unterstützen dies.

Apple gibt an, dass das aktualisierte Apple TV 4K in zwei Konfigurationen erhältlich ist, mit 64 GB und 128 GB Speicherplatz, je nachdem, für welche Sie sich entscheiden. Die wichtigste Option für Kunden ist die Entscheidung, ob sie Ethernet benötigen oder nicht - beide Versionen werden standardmäßig mit Wi-Fi geliefert, obwohl diejenigen, die Wi-Fi wählen, 64 GB erhalten, die Ethernet-Option verdoppelt diese auf 128 GB. Natürlich gibt es auch die neueste Siri Remote dazu. In der Pressemitteilung von Apple wird auch darauf hingewiesen, dass das Apple TV 4K als Hub für Ihr Smart Home fungieren kann,

Am bemerkenswertesten ist jedoch der neue Preis. Apple TV 4K wird ab Freitag, den 4. November, zu einem Preis von nur 129 US-Dollar erhältlich sein, inklusive Matter- und Thread-Unterstützung.

Schreiben von Oliver Haslam.