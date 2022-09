Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad und Better Call Saul, arbeitet an einer neuen Fernsehserie mit einem sehr bekannten Gesicht in der Hauptrolle. Allerdings wird sie weder für AMC noch für Netflix produziert - Apple hat sich die Rechte für TV+ gesichert.

Das noch unbetitelte Projekt ist für zwei Staffeln angesetzt und wird mit Rhea Seehorn besetzt, die dieses Jahr für ihre Rolle als Kim Wexler in Better Call Saul eine Emmy-Nominierung erhielt.

Die Serie wird von Gilligans High Bridge Productions und Sony Pictures Television produziert, wobei Gilligan selbst die Show leitet und die Produktion übernimmt.

Apple hat Berichten zufolge einen erbitterten Bieterkrieg um die neue Serie gewonnen, an der mindestens acht Sender und Plattformen interessiert gewesen sein sollen.

Deadline behauptet, das Budget liege "in der Nähe" von 13,5 Millionen Dollar (etwa 12 Millionen Pfund) bis 15 Millionen Dollar pro Episode. Es ist nicht bekannt, wie viele Episoden Apple insgesamt bestellt hat.

Auch über die Handlung und den Schauplatz wird noch nichts verraten, obwohl man davon ausgeht, dass die Serie nicht im Breaking Bad-Universum angesiedelt sein wird (wie es bei Gilligans Arbeit seit einigen Jahren der Fall ist): "Nach 15 Jahren dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, eine Pause vom Schreiben von Antihelden zu machen... und wer wäre heldenhafter als die brillante Rhea Seehorn? Es ist schon lange an der Zeit, dass sie ihre eigene Serie bekommt, und ich bin glücklich, dass ich mit ihr daran arbeiten kann", sagte er.

Seehorn hat sich auch auf Twitter zu Wort gemeldet, um ihre eigene Aufregung zu äußern.

I am OVER THE MOON excited about this!!!!

Worte können es nicht ausdrücken.

My heart is exploding! https://t.co/rnqGSO1AvU-