Meister der Lüfte: Alles, was Sie über die Fortsetzung von Band of Brothers wissen müssen

(Pocket-lint) - Masters of the Air soll neben The Pacific der nächste Teil der Band of Brothers-Reihe sein. Wenn Sie auf noch mehr Action im Kampf gegen die Nazis gewartet haben, dann sollten Sie ein Auge auf diesen Film haben.

Die Dreharbeiten haben offenbar im April 2021 begonnen, und die Serie soll irgendwann im Jahr 2022 in die Kinos kommen - hier ist also alles, was wir bisher wissen.

Masters of the Air ist eine neunteilige Miniserie, die wie Band of Brothers unter anderem von Steven Spielberg und Tom Hanks produziert wird.

Es handelt sich um eine Serie, deren Termin noch nicht feststeht und die für Apple TV+ produziert wird. Die Serie basiert auf Donald L. Millers Buch "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany".

Dieses Werk ist eine Nacherzählung der Aktionen der Eighth Air Force der US-Armee, der amerikanischen Bomberstaffel, die den Kampf gegen Nazideutschland unter hohen persönlichen Kosten führte. Diese amerikanischen Besatzungsmitglieder hatten während des Krieges mehr Opfer zu beklagen als das gesamte US Marine Corps. Sie können sich also vorstellen, dass die Geschichte erschütternd und actionreich sein wird.

Ein großer Teil der Geschichte spielt in England, und einige der Arbeiten haben zu massiven Ausgaben geführt, um einen US-Luftwaffenstützpunkt in Buckinghamshire nachzubauen (wie die Daily Mail herausfand).

Es wurde viel Arbeit in die Inszenierung der Show gesteckt, und es gibt einige fantastische Fotos von Nissenhütten aus dem Zweiten Weltkrieg und Blicke hinter die Kulissen von B-17-Flugzeugen, die in der Show eingesetzt werden.

In der schriftlichen Nacherzählung der Geschichte der Eighth Air Force werden das Leben im England des Krieges, Geschichten aus deutschen Kriegsgefangenenlagern und die Entbehrungen der Bomberbesatzungen beschrieben. Wir erwarten, dass einige dieser bewegenden Geschichten auch in der Fernsehserie auf wunderbare Weise nacherzählt werden.

Masters of the Air hat eine lange Besetzungsliste, angeführt von Austin Butler (bekannt aus dem Elvis-Biopic), der Major Gale Cleven spielt. Ein Mann, der bereits im Juni 1943 mitten im Geschehen war. Die Geschichte besagt, dass seine B-17 im Oktober 1943 abgeschossen wurde, so dass wir einige interessante Höhepunkte für den Hauptdarsteller erwarten können.

Zu den weiteren Darstellern gehört Barry Keoghan, der Lt. Curtis Biddick spielt. Keoghan hat bereits vor kurzem in einem WWII-Film mitgewirkt, als er George in Dunkirk von 2017 spielte.

Sawyer Spielberg, der Sohn von Steven Spielberg, hat ebenfalls einen Auftritt als Lt. Roy Frank Claytor. Rafferty Law (der Sohn von Richter Law) spielt Sgt. Ken Lemmons.

Weitere Mitglieder der Besetzung sind:

Callum Turner als Major John Egan

Ben Radcliffe als Capt. John D. Brady

Anthony Boyle als Major Harry Crosby

Edward Ashley als Oberstleutnant John B. Kidd

Nate Mann als Major Robert 'Rosie' Rosenthal

Elliot Warren als Lt. James Douglass

Und viele mehr

Masters of the Air" ist schon seit einiger Zeit in Arbeit. Ursprünglich wurde die Produktion von HBO im Jahr 2013 bestätigt, und die Entwicklungskosten wurden auf bis zu 200 Millionen Dollar geschätzt. Seitdem wurde die Produktion von HBO fallen gelassen, aber als Apple TV+ Exklusivprogramm aufgenommen.

Der Deal mit Apple kam 2019 zustande, aber die Produktion hat sich seither dank verschiedener Sperrungen in den letzten Jahren zweifellos etwas schwierig gestaltet. Einigen Berichten zufolge haben positive COVID-19-Tests bei der Crew die Produktion im Juli 2021 ebenfalls für eine Weile gestoppt.

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann die Masters of the Air-Miniserie in die Kinos kommen wird. Es heißt, dass sie für "Ende 2022" geplant ist, aber wir haben noch keine Neuigkeiten über das tatsächliche Datum gehört.

Auch ein offizieller Trailer ist noch nicht verfügbar, also werden wir wohl noch lange warten müssen.

Schreiben von Adrian Willings.