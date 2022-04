Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - For All Mankind - die von der Kritik hochgelobte Sci-Fi-Serie auf Apple TV+ - wird im Juni für eine dritte Staffel zurückkehren. Hier finden Sie alles, was Sie über die neue Staffel wissen müssen. Wir besprechen, in welchem Jahr sie spielt, worauf sich die Handlung wahrscheinlich konzentrieren wird, wer zurückkommt, um seine Rolle wieder aufzunehmen, ob es Trailer gibt und vor allem, wann und wo Sie die dritte Staffel von For All Mankind streamen können.

For All Mankind zeigt eine alternative Geschichte - eine, in der Russland die USA bei der Landung des ersten Menschen auf dem Mond besiegt hat, wodurch sich der Wettlauf im Weltraum zwischen den beiden Ländern verschärft hat und nie zu einem Ende kam. Die Serie führt uns in das Leben der Astronauten und Mitarbeiter der NASA ab den 60er Jahren ein und zeigt sowohl ihr berufliches als auch ihr privates Leben über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten. Während sich die ersten beiden Staffeln auf die Spannungen zwischen den USA und den Sowjets um die Kontrolle des Mondes konzentrieren, spielt die neueste Staffel in den 90er Jahren und scheint sich um den Versuch der USA zu drehen, als erstes Land der Erde den Mars zu besiedeln.

Die ersten beiden Staffeln von For All Mankind deckten fast zwei Jahrzehnte ab, beginnend 1969 und endend in den späten 80er Jahren. Die dritte Staffel wird Mitte der 90er Jahre spielen - oder genauer gesagt 1995, denn darauf deuten sowohl das Finale der zweiten Staffel von For all Mankind als auch ein kürzlich veröffentlichter Teaser-Trailer für die dritte Staffel hin.

For All Mankind wurde von Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi entwickelt.

Wolpert und Nedivi fungieren als Showrunner von For All Mankind und sind neben Moore, David Weddle, Bradley Thompson und Nichole Beattie sowie Maril Davis von Tall Ship Productions als ausführende Produzenten tätig.

Sony Pictures Television produziert die Serie für Apple TV+.

Apple hat bereits bekannt gegeben, wer in der dritten Staffel wieder dabei ist:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Darüber hinaus wird Edi Gathegi in dieser Staffel als neuer Charakter Dev Ayesa zur Hauptbesetzung stoßen.

For All Mankind wird am 10. Juni 2022 Premiere haben. Sehen Sie sich den Trailer zur Ankündigung des Datums oben an.

Die dritte Staffel von For All Mankind wird aus 10 Episoden bestehen, die wöchentlich freitags ausgestrahlt werden.

Die dritte Staffel von For All Mankind wird exklusiv auf Apples kostenpflichtigem Video-Abonnementdienst Apple TV+ ausgestrahlt. Weitere Informationen zu diesem Dienst, einschließlich der Kosten und der Funktionsweise, finden Sie in unserem Leitfaden.

Sie können sich den ersten Teaser-Trailer für die dritte Staffel von For All Mankind über das Video oben in diesem Leitfaden ansehen.

Um optimal auf die dritte Staffel von For All Mankind vorbereitet zu sein, sollten Sie unbedingt die erste und zweite Staffel auf Apple TV+ ansehen:

For All Mankind Staffel 1 und Staffel 2 auf Apple TV+ ansehen

Schreiben von Maggie Tillman.