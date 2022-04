Severance Staffel 2: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Severance ist ein beunruhigender Sci-Fi-Thriller, der sich eine Welt vorstellt, in der man sein Bewusstsein zwischen Arbeit und Privatleben aufteilen kann. Die von der Kritik hochgelobte Serie hat eine geniale und verblüffende Handlung, die die Zuschauer von Anfang an in ihren Bann gezogen hat.

Noch ist es nicht so weit, aber einige bezeichnen sie bereits als eine der besten Serien des Jahres 2022. Sie ist sogar so gut, dass Apple sie für eine zweite Staffel verlängert hat, bevor die erste Staffel komplett ausgestrahlt wurde.

Hier finden Sie alles, was Sie über die zweite Staffel von Severance wissen müssen, einschließlich Informationen darüber, wie Sie sie sehen können, wann sie voraussichtlich veröffentlicht wird und wer in ihr mitspielt.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben. Staffel 1 wurde am 18. Februar 2022 uraufgeführt und endete am 8. April 2022. Die Episoden wurden während der gesamten Dauer der Serie einmal pro Woche veröffentlicht, jeweils freitags um 12 Uhr PT / 3 Uhr ET / 8 Uhr BST.

Am 6. April 2022 gab Apple bekannt, dass die Serie für eine zweite Staffel verlängert wurde.

Auf dieser Grundlage gehen wir davon aus, dass die zweite Staffel Anfang 2023 erscheinen wird, möglicherweise im Februar, um mit der ersten Staffel gleichzuziehen.

Wenn Severance Staffel 2 veröffentlicht wird, benötigen Sie ein Apple TV+ Abonnement, um sie zu sehen. Die Apple TV-App ist auf einer Reihe von Plattformen verfügbar, darunter iPhone, iPad und Apple TV sowie Android, einige Smart TVs und einige Streaming-Sticks.

Mehr über Apple TV+ erfahren Sie in unserem separaten Beitrag. Kurz gesagt: Es kostet 4,99 € pro Monat oder ist in einigen Apple One Abonnement-Paketen enthalten.

Die erste Staffel von Severance hatte insgesamt 9 Episoden. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob dies auch in der zweiten Staffel der Fall sein wird, aber angesichts der Beliebtheit der Serie ist zu erwarten, dass die Anzahl der Episoden entweder steigen oder gleich bleiben wird.

Normalerweise bleibt die Anzahl der Episoden bei den Originalprogrammen von Apple konstant. Mythic Quest, Servant und Dickinson haben alle die gleiche Anzahl von Episoden für mehrere Staffeln beibehalten. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Ted Lasso, das in seiner zweiten Staffel von 10 auf 12 Episoden erhöht wurde.

Wir gehen davon aus, dass die meisten Darsteller in der zweiten Staffel zurückkehren werden, es sei denn, sie sind in der ersten Staffel gestorben. Hier sind einige der Hauptdarsteller und ihre Charaktere, die wir in der zweiten Staffel zu sehen erwarten:

Adam Scott als Mark Scout

Zach Cherry als Dylan

Britt Lower als Helly

Tramell Tillman als Seth Milchick

Jen Tullock als Devon

Dichen Lachman als Ms. Casey

Michael Chernus als Ricken

John Turturro als Irving

Christopher Walken als Burt

Patricia Arquette als Harmony Cobel

Da die zweite Staffel von Severance erst im Jahr 2023 erwartet wird, bleibt noch genügend Zeit, um die erste Staffel nachzuholen oder erneut anzusehen. Und das könnte sich lohnen, denn es gibt hier eine Menge auszupacken.

Die erste Staffel kann über Apple TV+ gestreamt werden, wofür Sie ein Abonnement benötigen. Es kostet 4,99 £/$4,99 pro Monat oder ist imApple One Abo-Paket enthalten.

Bei der Ankündigung der Verlängerung hat Apple ein sehr kurzes Teaser-Video veröffentlicht. Es verrät zwar nichts über die kommende Staffel, aber es hat gereicht, um uns neugierig zu machen. Du kannst es dir unten ansehen.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, was nach der zweiten Staffel passieren wird, aber wenn die zweite Staffel so beliebt ist wie die erste, würde es uns nicht überraschen, wenn es weitere Folgen geben wird.

Ben Stiller, der Regisseur und ausführende Produzent der Serie, sagte in einem Interview mit E! News: "Es war ein langer Weg, Severance ins Fernsehen zu bringen, ich habe Dans Pilotfilm zum ersten Mal vor über fünf Jahren gelesen. Es war immer eine mehrstündige Geschichte, und ich bin wirklich froh, dass wir sie fortsetzen können."

Schreiben von Luke Baker.