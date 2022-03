Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Applehat einen Starttermin für Friday Night Baseball auf seinem Streaming-Dienst Apple TV+bekannt gegeben: 8. April 2022.

Während des letzten Launch-Events gab Apple bekannt, dass es sich die Rechte an einem Freitagabend-Paket mit Spielen der Major League Baseball gesichert hat. Apple TV+ wird nun MLB-Spiele übertragen, was dem Streaming-Dienst helfen könnte, mehr Abonnenten anzulocken. Dies dürfte auch dazu beitragen, dass der Dienst besser mit Amazon konkurrieren kann, das die alleinigen Rechte für die Übertragung des Thursday Night Football der National Football League besitzt.

Apples Friday Night Baseball Deal wird als wöchentlicher Doubleheader mit Live-Übertragungen vor und nach dem Spiel" beschrieben, der in acht Ländern exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein wird, sobald die reguläre Saison beginnt. Die ersten beiden Spiele sind die New York Mets gegen die Washington Nationals um 19 Uhr ET und die Houston Astros gegen die Los Angeles Angels um 21:30 Uhr ET.

Das Streaming wird für jeden mit Apple TV+ in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico und Südkorea verfügbar sein. In den USA und Kanada umfasst das Angebot von Apple den Zugang zu einem 24/7-Livestream mit Wiederholungen, Highlights und anderen Programmen. Wenn Sie nicht für Apple TV+ bezahlen, wird Friday Night Baseball "für eine begrenzte Zeit" auch ohne Abonnement verfügbar sein, so Apple.

Um alle wichtigen Spiele zu sehen, laden Sie die Apple TV App auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K und HD oder auf tv.apple.com. Die App ist auch auf ausgewählten Smart-TVs, Spielekonsolen und Kabel-Set-Top-Boxen verfügbar.

Mehr über Apple TV+ und wie es funktioniert, finden Sie im Pocket-lint-Leitfaden.

Schreiben von Maggie Tillman.