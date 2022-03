Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat es plötzlich unmöglich gemacht, Filme über seine Apple TV-App auszuleihen oder zu kaufen, wenn man sie mit Android TV-Geräten und Google TV-Geräten wie dem 2020 Chromecastverwendet .

Wie zuerst von FlatPanelsHD und 9to5Mac entdeckt , hat Apple die Option zum Ausleihen oder Kaufen komplett entfernt. Stattdessen gibt es jetzt eine Schaltfläche zum Anschauen", die auf Apple-Produkte oder andere Streaming-Geräte" verweist. In der oberen Navigation der Apple TV-App gibt es auch keine Abschnitte für Filme und Fernsehsendungen oder den Store mehr. Es gibt nur noch die Bereiche Watch Now, Apple TV Plus und Library. Obwohl die Listen der Filme und Fernsehsendungen immer noch auffindbar sind, wird beim Öffnen eines Titels nur noch die Schaltfläche "How to watch" neben der Option "Add to Up Next" angezeigt.

Man muss sich fragen, warum Apple dies tut und ob es versucht, die 30-prozentige Verkaufsprovision von Google zu umgehen.

Man muss bedenken, dass Apple die Apple TV-App zunächst vor über zwei Jahren für ausgewählte Android-TV-Geräte eingeführt hat, bevor sie im letzten Sommer auf breiterer Basis angeboten wurde. Jetzt macht das Unternehmen eine Kehrtwende, indem es die App komplett von ihren Kernfunktionen befreit. Natürlich können Sie die App immer noch nutzen, um Inhalte aus Ihrer Mediathek und auf anderen Geräten gekaufte Filme und Sendungen anzusehen. Sie können auch immer noch Inhalte über die Apple TV App kaufen oder ausleihen, wenn Sie sie auf Roku-Geräten, Smart-TVs von Samsung und LG, Xbox- und PlayStation-Konsolen und Apples eigenen Produkten nutzen.

Pocket-lint hat Apple für einen Kommentar kontaktiert.

Schreiben von Maggie Tillman.