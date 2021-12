Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl wir im Rahmen der zweiten Staffel mit einem Ted Lasso- Weihnachtsspecial verwöhnt wurden, wurde es im Sommer zu Apple TV+ hinzugefügt, sodass es schwierig war, sich beim Anschauen festlich zu fühlen.

Es ist jedoch jetzt eine zweite Episode mit Weihnachtsmotiven verfügbar, die Sie hier oben auf dieser Seite sehen können.

Ted Lasso - The Missing Christmas Moustache ist ein animierter Kurzfilm, in dem jedoch die Originalbesetzung mit Jason Sudekis, Hannah Waddingham, Nick Mohammed und Juno Temple zu sehen ist. Brett Goldstein kehrt auch als Roy Kent zurück, wenn auch diesmal in piepsiger Form.

Es ist alles passend zum Thema Feiertage und dauert etwas mehr als viereinhalb Minuten. Sie können es auch über die Apple TV+ App oder YouTube ansehen, wenn Sie es auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

Apple Original Ted Lasso hat sich seit seiner ersten Staffel auf Apple TV+ im August 2020 als großer Erfolg erwiesen.

Es hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter einen Emmy für die herausragende Comedy-Serie und ein paar Golden Globes. Es wurde auch für mehrere weitere nominiert, die Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben werden sollen.

