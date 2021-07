Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste Flaggschiff-Serie von Apple TV+, Foundation, soll die Größe und den Erfolg von Game of Thrones nachahmen, aber im Weltraum.

Die neue TV-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von 1951, der vier Fortsetzungen und zwei Prequels hervorbrachte und vom berühmten Science-Fiction-Autor Isaac Asimov geschrieben wurde. In der Buchreihe spielt Foundation in der Zukunft, wenn die Welt, die wir jetzt kennen, eine Erinnerung an die Vergangenheit ist, da die Menschen seitdem die Galaxie kolonisiert haben. Der erste Roman stellt Hari Seldon vor, einen brillanten Visionär und Psychohistoriker, der Mathematik und Wahrscheinlichkeit verwendet, um die Zukunft vorherzusagen.

Die Apple TV+-Version von Foundation wird im September uraufgeführt, also ist es jetzt an der Zeit, alles über die Serie zu erfahren. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Beginnen wir mit den Grundlagen: Besetzung und Crew. Die Foundation Apple TV+ Serie wird von David S. Goyer geleitet. Es wurde auch von Goyer und Josh Friedman geschrieben. Goyer ist vor allem dafür bekannt, alle drei Filme in Christopher Nolans Dark Knight Trilogy zu schreiben. Inzwischen hat Friedman 2005 War of the Worlds und 2019 Terminator: Dark Fate geschrieben und er hat eine Vielzahl von Credits in TV-Shows. Diese beiden sind also ein echtes Paar, um an Asimovs Science-Fiction-Epos zu arbeiten.

Die Besetzung wird von Jared Harris (Mad Men und Chernobyl) als Hari Seldon und Lee Pace (Captain Marvel und Halt und Catch Fire) als Brother Day angeführt.

Hier ist eine Aufschlüsselung aller bisher bekannten Casting-Informationen:

Jared Harris - Hari Seldon

Lee Pace - Brudertag

Lou Llolbell - Gaal Dornick

Leah Harvey - Salvor Hardin

Laura Birn - Demerzel

Cassian Bilton - Bruder Dawn

Terrence Mann - Bruder Dusk

Pravesh Rana - Unbestätigter Charaktername

Alfred Enoch - Unbestätigter Charaktername

Nun, da Sie wissen, wer gegen wen spielt, lassen Sie uns darauf eingehen, worum es in der Show wahrscheinlich gehen wird, wenn sie debütiert. Diejenigen, die Asimovs Roman Foundation gelesen haben, fragen sich wahrscheinlich, wie es um alles in der Welt als Fernsehsendung funktionieren kann, da zwischen jedem Kapitel des Romans Jahrzehnte liegen.

Foundation (der Roman) beginnt mit Hari Seldon, der einen neuen Wissenschaftszweig namens Psychohistory geschaffen hat, der alle Daten aus Tausenden von Jahren der Menschheitsgeschichte zu einer Formel kombiniert, die groß angelegte menschliche Ereignisse vorhersagen kann. Mit dieser Formel entdeckt Seldon, dass das Galaktische Imperium, das seit 12.000 Jahren regiert, bald zusammenbrechen und zu 30.000 Jahren im Wesentlichen gesetzloser Anarchie in der gesamten Galaxis führen wird. Was für eine Vorhersage, oder?

Seldons Plan ist es, die Grundlage für ein zweites Imperium zu schaffen, das diese dunkle Ära auf tausend Jahre verkürzt. Das ist im Wesentlichen das erste Kapitel des ersten Buches der Foundation-Reihe. Das zweite Kapitel beginnt 50 Jahre später, weit nach Seldons Tod. Jedes Kapitel enthält normalerweise einen ähnlichen Zeitsprung mit neuen Charakteren in jedem. Es wird interessant sein zu sehen, ob jede Staffel von Foundation einem Kapitel im Roman folgt.

Apple hat bisher einen Trailer zur neuen Show veröffentlicht:

Bist du aufgeregt, Foundation auf Apple TV+ zu sehen? Wir auch. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten. Die Premiere soll am 24. September 2021 erfolgen. Apple veröffentlicht in der Regel die ersten drei Folgen neuer Shows gleichzeitig, gefolgt von einer Folge pro Woche. Das bedeutet, dass jeden Freitag neue Folgen landen sollten.

Abonnenten von Apple TV+ können die neue Serie über die Apple TV App streamen. Ein monatliches Abonnement kostet in den USA 4,99 USD pro Monat. Sie können auch im Rahmen eines Apple One-Abonnements Zugriff auf Apple TV+ erhalten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Anleitungen zur Apple TV App, Apple TV+ und Apple One:

Schreiben von Maggie Tillman.