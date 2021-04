So kalibrieren Sie mit der Farbbalance auf Apple TV

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während des Spring Loaded-Events von Apple im April gab das Unternehmen bekannt, dass das neue Apple TV 4K eine neue Funktion namens Color Balance haben wird.

Damit können Sie das von der Apple TV-Box an Ihren Fernseher gesendete Bild kalibrieren, sodass gestreamte Filme und Fernsehsendungen in professionellen Standardfarben und -kontrasten dargestellt werden.

Noch besser ist, dass diese Funktion jetzt auch für frühere Apple TV-Modelle verfügbar ist - die Standard-HD-Box und 2017 Apple TV 4K.

Hier erklären wir, wie Sie die Farbbalance-Funktion ausführen und ob Sie sie tatsächlich benötigen oder nicht.

Im Gegensatz zu einigen Berichten kalibriert die Farbbalance-Funktion von Apple Ihr Fernsehgerät nicht. Es kalibriert das Bild, das von der Apple TV-Box selbst kommt, sodass die Endergebnisse nur angezeigt werden können, wenn die Set-Top-Box selbst verwendet wird.

Es kann argumentiert werden, dass es besser ist, Ihren Fernseher separat zu kalibrieren (falls dies tatsächlich erforderlich ist). Aber dann ist Color Balance so einfach zu bedienen, dass Sie es genauso gut ausprobieren können.

Apple TV HD oder Apple TV 4K mit tvOS 14.5

iPhone mit Face ID unter iOS 14.5

Natürlich ein Fernseher

- Sobald sowohl Apple TV als auch Ihr iPhone auf die jeweils neuesten Betriebssysteme aktualisiert wurden, entsperren Sie Ihr Telefon und lassen Sie es in der Nähe der Set-Too-Box.

- Gehen Sie auf dem Apple TV zu "Einstellungen".

- Scrollen Sie zu "Video und Audio" und öffnen Sie es.

- Scrollen Sie nach unten zu "Farbbalance" und wählen Sie es aus.

- Auf Ihrem iPhone sollte eine Benachrichtigung angezeigt werden. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm.

- Auf Ihrem Fernseher wird jetzt eine Übersicht über das iPhone angezeigt. Sie müssen Ihr iPhone mit der Vorderseite nach innen nah an sich halten (dh, damit die Frontkamera den Fernsehbildschirm sieht).

- Es wird schnell gelesen, was in der Gliederung passiert, und mit Ihrer Apple TV-Box kommuniziert. Wenn Sie fertig sind, werden Sie aufgefordert, "Ergebnisse anzeigen".

- Ein Bild mit Vergleichstasten wird angezeigt, um es kalibriert und nicht kalibriert zu sehen. Sie können wählen, ob die Kalibrierung beibehalten oder verworfen werden soll, je nachdem, was Sie bevorzugen.

- Job erledigt.

Beachten Sie, dass die Farbbalance auf Ihrem Fernseher möglicherweise nicht funktioniert. Dies könnte daran liegen, dass es bereits die richtige Farbbalance hat. Wir haben es im Standardmodus unseres Philips OLED 754-Fernsehgeräts versucht und es wurde ein Bildschirm angezeigt, der nicht funktioniert. Wir haben es dann im Filmmodus versucht und es hat funktioniert. Das bedeutet natürlich, dass die Apple TV-Box jetzt am besten kalibriert ist, wenn sie im Filmmodus angezeigt wird, nicht unbedingt, wenn wir wieder zum Standard wechseln.

Sie können die Endergebnisse jedoch in den Einstellungen ein- oder ausschalten. Zumindest könnte dies auch ein guter Hinweis darauf sein, ob der Standardmodus Ihres Fernsehgeräts bereits richtig eingestellt ist.

Dies ist zwar eine einfache Möglichkeit, die Bildausgabe Ihrer Apple TV-Box zu verbessern, sie bringt jedoch nicht viel für Ihr Fernsehgerät. Andere Quellen, die entweder an HDMI-Anschlüsse oder per Video-Streaming angeschlossen sind, sehen wie zuvor aus.

Wir empfehlen daher, dass Sie Ihren Fernseher bei Bedarf selbst kalibrieren.

Einige Fernseher benötigen nicht einmal viel Kalibrierung. Viele LED- und OLED-Fernseher werden jetzt standardmäßig kalibriert, häufig über einen speziellen Modus wie den Filmemachermodus oder über bestimmte Arten von HDR-Technologien wie Dolby Vision .

Wenn Sie den Filmmaker-Modus oder Dolby Vision verwenden, wird nicht empfohlen, die Voreinstellungen tatsächlich anzupassen.

In der Tat haben wir Berichte gehört, dass die Verwendung der Farbbalance auf einem Apple TV tatsächlich die Dolby Vision-Ausgabe für unterstützte Inhalte beeinflusst (wir sind derzeit dabei, dies auf unseren eigenen Testfernsehern zu klären).

In Bezug auf andere Arten von Inhalten gibt es viele Faktoren, die dazu führen können, dass die Bildkalibrierung je nach Quelle, Standort und Benutzereinstellungen stark variiert.

Natürlich gibt es einige Branchenkalibrierungsstandards, die Sie von einem professionellen Installateur einrichten lassen könnten, insbesondere wenn Sie Ihr Display in einem Heimkino-Setup oder ähnlichem verwenden möchten. Wir sind jedoch der Meinung, dass die persönlichen Vorlieben am größten sind Wichtiger Faktor. Viele Fernseher sind jetzt mit Sensoren ausgestattet, die das Bild automatisch an Ihre Umgebungsbeleuchtung anpassen. Das sollte für die meisten üblichen Betrachtungspraktiken mehr als genug sein.

Eine Sache, die wir jedoch empfehlen werden, ist, dass Sie darüber nachdenken sollten, die Bewegungsverarbeitungsoptionen im Standardmodus oder im dynamischen / lebendigen Modus zu ändern, um so unauffällig wie möglich zu sein. Bei den meisten Fernsehgeräten ist standardmäßig die Verarbeitung schwerer Bewegungen aktiviert, und ein Bild kann künstlich und plastisch aussehen. Bei Filmen schalten wir solche Einstellungen sogar ganz aus.

Aber wenn Ihnen das Aussehen Ihres Fernsehgeräts gefällt, behalten Sie es bei. Sie können sich in den Einstellungen verlieren und sollten versehentlich in die erweiterten Optionen wechseln, könnte dies sogar dazu führen, dass die Dinge weitaus schlimmer aussehen.

Schreiben von Rik Henderson.