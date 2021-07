Ted Lasso Staffel 2: Erscheinungsdatum, Besetzung, Trailer und Gerüchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ted Lasso kehrt für eine zweite Staffel zurück.

Als Apple ankündigte, dass es einen acht Jahre alten Werbespot über einen American-Football-Trainer, der einen Premier-League-Club übernimmt, in eine Serie verwandelt, erwarten nicht viele Leute, dass es ein Erfolg wird. Ted Lasso hat die Zuschauer jedoch mit seiner unerschütterlichen Positivität überzeugt, und jetzt können wir es kaum erwarten zu sehen, was er und die Diamond Dogs vorhaben, während sie versuchen, sich in einer zweiten Staffel, die ihr Debüt feiert, vom Abstieg von AFC Richmond zurückzukämpfen diesen Sommer.

Wenn Sie uns ähnlich sind und die Premiere kaum erwarten können, haben wir alles zusammengetragen, was Sie über die zweite Staffel von Ted Lasso wissen müssen.

Die zweite Staffel von Ted Lasso startet am Freitag, 23. Juli 2021, auf Apple TV+.

Die neue Staffel wird 12 Folgen haben, zwei mehr als die erste Staffel. Wir gehen davon aus, dass Apple die ersten drei neuen Episoden gleichzeitig veröffentlichen wird, gefolgt von wöchentlichen neuen Episoden – wie es bei seinen anderen Shows der Fall war.

Du benötigst ein Apple TV+ Abonnement, um die zweite Staffel von Ted Lasso zu sehen. Die Apple TV App ist auf einer Reihe von Plattformen verfügbar, darunter iPhone, iPad und Apple TV sowie Android, einige Smart TVs und einige Streaming-Sticks.

Weitere Informationen zu Apple TV+ finden Sie in unserem separaten Feature .

Basierend auf dem Abschluss der ersten Saison, in der Lassos Team, AFC Richmond, in die Meisterschaft abstieg, gehen wir davon aus, dass die Anpassung an das Leben auf einem niedrigeren Niveau ein großer Teil der kommenden Saison sein wird, während das Team versucht, sich wieder nach oben zu arbeiten in die Premier League. Der Abstieg bedeutet normalerweise, dass einem Fußballverein große Veränderungen bevorstehen, aber Trainer Ted Lasso hat natürlich keine Ahnung – also wird er wahrscheinlich alles auf seine eigene, endlos positive Art schaffen.

Wir erwarten auch, dass sich Roy Kent von Brett Goldstein an das Leben anpasst, wenn sich seine Spielerkarriere dem Ende nähert. Außerdem gibt es seine Beziehung zu Keely von Juno Temple. Da ist auch die Rückkehr von Phil Dunsters Jamie Tartt, der am Ende der ersten Saison von Lasso gewonnen wurde, obwohl er jetzt für ein anderes Team spielt.

In den Nachrichten, die sich nicht auf die zweite Staffel beziehen, hat Serienschöpfer Bill Lawrence in Zach Braffs und Donald Faisons Podcast Fake Doctors gesagt, dass Ted Lasso eine Drei-Saison-Serie sein soll. Natürlich war dieser Plan, bevor Lasso zu einem der größten Hits des Streaming-Dienstes Apple TV+ wurde.

Fast jeder Charakter, der in der ersten Staffel zu sehen war, soll zurückkehren. Hier ist eine vollständige Liste aller Personen, von denen Apple bestätigt hat, dass sie zurückkehren werden:

Jason Sudeikis als Ted Lasso

Hannah Waddingham als Rebecca Welton

Juno Temple als Keely Jones

Jeremy Swift als Leslie Higgins

Phil Dunster als Jamie Tartt

Brett Goldstein als Roy Kent

Brendan Hunt als Coach Beard

Nick Mohammed als Assistant Manager Nathan "Nate" Shelley

Toheeb Jimoh als Sam Obisanya

Cristo Fernandez als Dani Rojas

James Lance als Trent Crimm

Kola Bokinni als Isaac

Stephen Manas als Richard Montlaur

Annette Badland als Mae

Apple hat den ersten Trailer für die zweite Staffel während seines Spring Loaded-Events im April veröffentlicht. Schau es dir unten an.

Weitere Informationen zum Streaming-Dienst von Apple, der Heimat von Ted Lasso, finden Sie in unserem Leitfaden zu Apple TV+.