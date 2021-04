Warum Apple einen Apple TV mini starten muss

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer längeren Pause hat Apple eine neue Version des Apple TV 4K mit verbesserten Hardware-Upgrades vorgestellt, darunter einen leistungsstärkeren Prozessor, diesmal vom iPhone XS, und eine neue Fernbedienung, um die Steuerung einfacher als zuvor zu gestalten.

Das neue Apple TV 4K bietet anscheinend alles. Dolby Vision , Dolby Atmos , HDR , Zugriff auf nahezu alle Streaming-Dienste, Zugriff auf Apples wachsende Bibliothek mit selbst erstellten Inhalten sowie natürlich auf Spiele und Apps über den zugehörigen Apple Arcade- Dienst und den App Store.

Apples sogenanntes "Hobby" steht im Vergleich zu Amazon , Google und Roku - sicherlich preislich - ganz oben im Streaming-Gerätebaum - und das ist in Ordnung.

Apple freut sich anscheinend, dass Apple TV dort sitzt und das tut, was es tut, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass es einen großen Einfluss auf den Markt hat, so wie es beispielsweise die AirPods dominieren.

Aber wie bei dem inzwischen abgekündigten Apple HomePod- Lautsprecher, der durch das kleinere und billigere Modell ersetzt wurde, gibt es auch bei Apple TV eine ähnliche Möglichkeit.

Apple sollte ein Apple TV 4K Mini starten.

Schauen Sie über Apple TV hinaus und in den letzten Jahren hat sich die Konkurrenz von kleinen Set-Top-Boxen zu einem vereinfachten, billigeren TV-Stick entwickelt, den Sie stattdessen direkt in die HDMI-Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts stecken.

Amazon, Google, Roku und andere haben vielleicht alle mit größeren Geräten angefangen, aber sie sind schnell dazu übergegangen, hauptsächlich Geräte anzubieten, die sich hinter dem Fernseher befinden und bis auf die Fernbedienung unsichtbar sind.

Mit dem Aufkommen von Bluetooth und den dazugehörigen Remote-Apps ist die Notwendigkeit, einen IR-Empfänger mit Sichtverbindung zu haben, längst weg, und daher ist auch die Notwendigkeit, die Box auszustellen oder in einem Regal zu haben, weg.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Apple ein Apple TV 4K Mini-Erlebnis bieten kann, besteht darin, das Angebot der Box zu reduzieren.

Das aktuelle Apple TV 4K kann leicht als parallel zum HomePod-Lautsprecher angesehen werden: Es ist ein umfassendes Erlebnis, das das Beste bietet und liefert, was es kann.

Aber genau wie Apple einen viel billigeren HomePod mini eingeführt hat, indem Größe und Leistung des Lautsprechers reduziert wurden, konnte Apple den gleichen Trick mit dem Apple TV 4K ausführen.

Durch die Reduzierung der Größe der Box, einschließlich der Verarbeitungsleistung, und sogar durch die Umwandlung in einen Stick, der direkt an Ihren Fernseher angeschlossen werden kann, könnte Apple möglicherweise den Preis senken. Dies würde bedeuten, dass die Box in mehr Privathaushalte eingebaut wird, ohne den potenziellen Verkauf der Box zu beeinträchtigen Originalmodell.

Durch die Erstellung einer günstigeren Mini-Version nur für das Fernsehen könnte Apple auch eine Pro-Version der Set-Top-Box erstellen, die sich nicht durch Bildqualität oder TV-Standards, sondern durch Konnektivität unterscheidet. Es könnte den Ethernet-Anschluss beibehalten, die Verarbeitungsleistung steigern und sogar einen Controller in der Box für ein noch intensiveres Spielerlebnis anbieten.

Wie wir bei Chromecast von Google, Fire TV von Amazon und Rokus Gerätesammlung gesehen haben, besteht ein großer Appetit auf einen kleinen Stick, der Ihrem Fernseher neue Funktionen bietet, aber nicht gezeigt werden muss, um dies zu tun.

Der Erfolg von Apple mit dem HomePod mini könnte leicht mit einem Apple TV mini-Gerät reproduziert werden, das es ihm ermöglicht, die Benutzerbasis für sein Streaming-Angebot zu öffnen und mehr potenzielle Kunden für Apple TV + zu gewinnen.

Schreiben von Stuart Miles.