Apple TV 4K 2: Spezifikationen, Funktionen, Gerüchte und Erscheinungsdatum

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die neueste Version von Apples Set-Top-Box, das Apple TV 4K , wurde vor über drei Jahren veröffentlicht. Die Chancen stehen also gut, dass bald ein neues Apple TV kommt.

Für diese Zusammenfassung nennen wir das Apple TV der nächsten Generation "Apple TV 4K 2". Da Apple jedoch noch nicht bestätigt hat, dass ein neuer Streaming Media Player vorhanden ist (oder dieser noch in Arbeit ist), kann sich der Name ändern, wenn er angezeigt wird. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Irgendwann im Jahr 2021

Aber im Frühling oder Herbst?

Apple plant angeblich eine aktualisierte Set-Top-Box für 2021. Laut Mark Gurman von Bloomberg , der feststellte, dass diese Änderungen "einige" Probleme der Box beheben werden, wird sie einen stärkeren Gaming-Fokus, eine aktualisierte Fernbedienung und einen neuen Prozessor haben. Das Produkt muss jedoch noch weiter verändert werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die japanische Website Nikkeibelieves Apple wird irgendwann im Jahr 2021 eine neue Apple TV Set-Top-Box herausbringen.

Denken Sie daran, dass seit mindestens Anfang 2020 Anzeichen für das neue Apple TV und die neue Fernbedienung im iOS- und tvOS- Code zu sehen sind. Daher ist ein Start im Jahr 2021 wahrscheinlich. In den letzten zehn Jahren hat Apple im März sechs Sonderveranstaltungen abgehalten. Das letzte aktualisierte Apple TV des Unternehmens, das Apple TV 4K der fünften Generation , wurde im September 2017 vorgestellt. In diesem Jahr veranstaltete Apple im Frühjahr kein besonderes Ereignis. Es ist also unklar, wann das nächste Modell im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird.

Kein neues Design; Erwarten Sie die gleiche Black Box

Dongle-Version einmal gemunkelt

Es gibt noch keine Lecks, um das Design des neuen Apple TV zu enthüllen, und nach aktuellen Berichten gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Apple das Erscheinungsbild der Box, das seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, tatsächlich überarbeiten wird. Apple ist jedoch dafür bekannt, dass es bei einigen Produktlinien an demselben Designschema festhält. Schauen Sie sich einfach die aktuelle MacBook-Reihe an . Abgesehen davon, dass es vor Jahren schlanker und leichter wurde und eine Touch-Leiste hinzugefügt wurde, gab es seit einem Jahrzehnt kein wesentliches Design-Update mehr.

Im Jahr 2018 erwog Apple Berichten zufolge einen kostengünstigeren Apple TV-Dongle - ähnlich wie der Amazon Fire Stick oder der Roku-Streaming-Stick. Den Informationen zufolge wäre das Gerät zu einem niedrigeren Preis als das aktuelle Apple TV erhältlich und würde an der Rückseite eines Fernsehgeräts angeschlossen. Aber wir haben keine weiteren Gerüchte darüber gesehen.

Könnte A12X Bionic-, A12- oder A14X-Chips ausführen

Es wurde gemunkelt, dass ein neuer Controller, möglicherweise ein Gamepad, vorhanden ist

U1-Chip zur Standortverfolgung oder Basisstation erwartet

LeakerJon Prosser , der eine mittelmäßige Erfolgsbilanz vorweisen kann und Berichte häufig bestätigt, behauptete, das nächste Apple TV werde mit einem A12X Bionic-Chip geliefert, aber 9to5Mac hat vorgeschlagen, einen A14-Chip zu verwenden , den gleichen Chip, der auch in der iPhone 12-Reihe verwendet wird . Leaker Fudge , der in der Vergangenheit genau war, sagte, Apple arbeite an mehreren Apple TV-Set-Top-Boxen: Eine hat einen A12-Chip und die andere einen A14X-Chip und bietet möglicherweise eine konsolenähnliche Leistung.

Laut Bloomberg arbeitet Apple an einem neuen Apple TV mit einer aktualisierten Fernbedienung. Der Controller wurde Anfang 2020 auch im iOS 14-Code entdeckt. Es wird erwartet, dass er eine Funktion zum Suchen meines iPhones enthält, mit der Sie die Fernbedienung lokalisieren können, wenn sie verloren geht. Apple soll auch mit Entwicklern zusammenarbeiten, um Spiele auf Konsolenebene auf Apple TV zu bringen. Daher könnte eine neue Set-Top-Box mit einem aktualisierten Controller, der sich stärker auf Spiele konzentriert, an Deck sein.

Leaker @Jioriku , der in vielen Berichten als zuverlässig bezeichnet wurde, behauptete, Apple stelle einen eigenen Gamecontroller her und das "Apple TV 6" mit einem A12X Bionic-Chipsatz sei ein "absolutes Kraftpaket einer Maschine". Es geht gut mit Hitze um, stellte der Lecker fest, aber es gibt keine Designänderungen. Erwarten Sie die gleiche Black Box.

Laut Jon Prosser soll Apples neues Apple TV einen U1-Chip enthalten . Das Apple TV fungiert als Ultra-Breitband-Basisstation zur Standortverfolgung, wenn Sie mit anderen U1-Geräten durch Ihr Haus gehen. Außerdem werden standortbezogene Informationen für Mediensteuerung, Helligkeit, Lautstärke, Türschlösser und mehr verwendet, die in HomeKit-Geräte integriert werden können. Der HomePod benachrichtigt Sie möglicherweise sogar, wenn Geräte von zu Hause weggenommen wurden.

Hier ist alles, was wir bisher über das nächste Apple TV gehört haben:

Mark Gurman von Bloomberg sagte, Apple könnte 2021 eine neue Set-Top-Box mit einem stärkeren Gaming-Fokus, einer aktualisierten Fernbedienung und einem neuen Prozessor auf den Markt bringen.

Laut dem Leaker Jon Prosser wird das nächste Apple TV als UWB-Basisstation (Ultra-Wideband) fungieren, die den Standort des Benutzers verfolgen kann, wenn dieser im Haus herumläuft. Dies erfordert Apples U1-Chip für die räumliche Wahrnehmung, die angeblich in das nächste Apple TV integriert wird.

Ein Leaker, der @choco_bit auf Twitter verwendet, behauptet, dass Apple mehrere neue Apple TV-Set-Top-Boxen entwickelt, darunter ein Modell mit einer Variante des A12-Chips und eines mit einem "A14X-ähnlichen" Chip. Fudge erwähnte auch, dass ein neuer Controller in Arbeit ist.

Apple entwickelt ein neues Apple TV mit einem schnelleren Prozessor und einer aktualisierten Fernbedienung. Bloomberg geht jedoch davon aus, dass es möglicherweise erst 2021 ausgeliefert wird.

Laut Leaker @Jioriku stellt Apple einen eigenen Gamecontroller für "Apple TV 6" her.

Leaker Jon Prosser , der eine mittelmäßige Erfolgsbilanz vorweisen kann und häufig vorhandene Berichte bestätigt, sagte, dass ein aktualisiertes 4K-Modell „Apple TV“ "versandbereit" sei. Es wird einen A12X-Chip und 64 oder 128 GB Speicheroptionen bieten. Das neue "Apple TV" 4K konnte "jederzeit fallen", aber Prosser gab kein bestimmtes Startdatum an.

Der durchgesickerte iOS 14-Code von 9to5Mac bestätigte viele Details darüber, was von Apple zu erwarten ist, einschließlich der Entwicklung einer neuen Apple TV-Fernbedienung.

9to5Mac entdeckte tief im tvOS 13-Code, dass Apple an einer neuen Apple TV 4K-Box arbeitet. Das letzte Modell wurde im September 2017 vorgestellt.

Den Informationen zufolge hat Apple interne Diskussionen über die Einführung eines preisgünstigen Streaming-Dongles geführt, der an die Rückseite von Fernsehgeräten angeschlossen werden soll.

Schreiben von Maggie Tillman.