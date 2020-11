Apple TV kommt für Xbox Series X und S sowie für Xbox One

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple TV wird in Kürze für die Xbox-Konsolenfamilie verfügbar sein. Es wird ab dem Start am 10. November auf der Xbox Series X und S verfügbar sein und ab diesem Tag auch auf Xbox One zum Download zur Verfügung stehen.

Die Apple TV App bietet Zugriff auf Tausende von Shows und Filmen. Hier ist auch Apple TV + zu Hause - der Streaming-Dienst mit Apple Originals wie Ted Lasso und Mythic Quest.

Bestehende TV + -Abonnenten können Sendungen über die App auf den Konsolen der nächsten und aktuellen Generation streamen, während neue Abonnenten über die App selbst bezahlen können.

Es gibt noch kein Wort über die Qualität von Streams, ob es 4K HDR (oder sogar Dolby Vision) enthalten wird.

Neben Apple TV werden auf den Xbox-Serien X und S zahlreiche Medien-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney + und Hulu zu finden sein, die bereits auf Xbox One verfügbar sind.

Jetzt wird TV in Großbritannien verfügbar sein, während weitere spezialisierte Dienste wie das WWE-Netzwerk im App Store erhältlich sind.

Neben Xbox wird Apple TV ab dem Start als Teil des Medienangebots der Sony-Konsole auch auf PlayStation 5 verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.