Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge erwägt Apple neue Möglichkeiten, um Sie zur Nutzung seines Apple TV + -Streaming-Dienstes zu bewegen - beispielsweise durch die Planung eines ermäßigten Dienstpakets.

Das in Cupertino ansässige Unternehmen bietet seinen Benutzern möglicherweise ein neues Paket an, das sowohl CBS All Access als auch Showtime enthält. Sie werden zu einem günstigeren Preis gebündelt als das, was Sie bezahlen würden, wenn Sie beide separat kaufen würden, so "Personen, die mit den Plänen vertraut sind", die mit Bloomberg gesprochen haben .

Anscheinend könnte Apples neues Inhaltspaket bereits am 17. August veröffentlicht werden.

Apple TV + -Abonnenten sollten über die Apple TV-App für 9,99 USD pro Monat in den USA auf CBS All Access- und Showtime-Kanäle zugreifen können - zusätzlich zu 4,99 USD pro Monat für Apple TV +. Beachten Sie, dass CBS All Access normalerweise 9,99 USD pro Monat kostet, während Showtime 10,99 USD pro Monat kostet. Mit anderen Worten, Abonnenten sparen mit diesem gebündelten Angebot etwa 11 US-Dollar pro Monat.

Dies wird auch das erste Inhaltspaket von Apple TV + sein.

Berichten zufolge erwägt Apple auch ein "Apple One" -Abonnementpaket, das Premium-Abonnementdienste wie Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + und iCloud-Speicher kombiniert.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.