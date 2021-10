Der günstigste und schnellste Weg, um Apple TV+ auf Ihrem Fernseher zu installieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples TV-Dienst - Apple TV+ - bietet Abonnenten eine Reihe neuer und exklusiver Inhalte. Apple nimmt es mit Netflix, Amazon Video und Disney+ auf, um Sie dazu zu bringen, seinen Dienst zu abonnieren – aber Sie können auch auf Apple TV+ auf einer Vielzahl von Plattformen zugreifen.

Der Zugriff über Apple-Geräte ist ganz einfach – rufen Sie einfach die Apple TV-App auf Ihrem iPad, iPhone oder Mac auf – aber Sie können auch über Smart-TVs und vor allem über eine Reihe von Streaming-Boxen darauf zugreifen.

Auch wenn Ihr Fernseher die App möglicherweise nicht bietet, ist der beste Weg, um auf Apples Inhalte zuzugreifen, über Roku oder Amazons Fire TV Stick, wo die Apple TV-App verfügbar ist. Apple TV+ kostet 4,99 US-Dollar / 4,99 US-Dollar pro Monat für ein Familienabonnement .

Der günstigste Weg, Apple TV+ auf Ihren Fernseher zu bekommen, ist entweder mit dem Roku Express oder dem Amazon Fire TV Stick Lite. Beide Geräte sind erschwinglich, unterstützen aber nur bis zu 1080p-Streaming.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Fernseher herstellen, der nur Full HD unterstützt, ist dies kein Problem, Sie werden nichts verpassen und machen eines dieser Geräte zu einer guten Wahl für einen zweiten Fernseher oder einen Schlafzimmerfernseher. Der Roku Express ist eine kleine Box, die per Kabel an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers angeschlossen wird.

Es wird mit einer IR-Fernbedienung geliefert - Sie benötigen also eine Sichtverbindung - aber die Navigation in der Benutzeroberfläche ist sehr einfach und es gibt Unterstützung für eine Vielzahl von TV-Diensten über Apple TV+ hinaus - Netflix, Amazon Video, BBC iPlayer, Now TV, Hulu, HBO Jetzt und mehr je nach Region. Der Nachteil ist, dass HDR nicht unterstützt wird.

Alternativ kann der Amazon Fire TV Stick direkt an Ihren Fernseher angeschlossen werden, sodass Sie auf eine Vielzahl von Diensten zugreifen können. Natürlich ist es zuerst für Amazon-Inhalte konzipiert, unterstützt aber auch Netflix, Apple TV+ und vieles mehr.

Es kommt von Amazon und unterstützt auch Alexa, was bedeutet, dass Sie die Sprachsuche direkt von der Fernbedienung aus verwenden können. Obwohl es auch nur 1080p ist, unterstützt es einige HDR-Formate.

Wenn Sie mehr daran interessiert sind, die Unterstützung von Apple für 4K-HDR-Inhalte zu nutzen, benötigen Sie etwas fortschrittlicheres, wenn auch nicht viel teurer. Obwohl Apple TV 4K die naheliegende Wahl zu sein scheint, können Sie für viel weniger Geld auf die TV-Dienste zugreifen.

Denken Sie daran, dass Sie über die Apple TV-App nicht nur auf Apple TV+ zugreifen können, sondern auch auf alle iTunes TV-Inhalte, die Sie möglicherweise in der Vergangenheit gekauft haben.

Der Amazon Fire TV Stick 4K ist die offensichtliche Wahl für diejenigen, die die beste Qualität von Apple TV wünschen, aber ohne mehr zu bezahlen, als Sie müssen. Dieser Streaming-Stick ist dem obigen Fire TV Stick sehr ähnlich, unterstützt jedoch 4K-Auflösungen und unterstützt Dolby Vision - was auch Apple TV bietet.

Ansonsten ist die Erfahrung mit einer vollständigen Palette von Diensten (Netflix und Amazon bieten beide auch Dolby Vision) sehr ähnlich, aber beachten Sie, dass Sie einen Fernseher benötigen, der Dolby Vision unterstützt, wenn Sie dies sehen möchten.

Wenn Sie keinen Dolby Vision-Fernseher haben und nicht die Absicht haben, einen zu kaufen, dann ist der Roku Streaming Stick+ eine fantastische Alternative. Es unterstützt 4K HDR, sodass Ihre Inhalte immer noch großartig aussehen und wir waren immer von der Leistung dieses Geräts beeindruckt. Wir vermuten, dass sich die meisten 4K-TV-Besitzer für den Roku entscheiden werden.

Es gibt auch den Roku Premiere , der etwas billiger ist als der Streaming Stick+, aber wir ziehen es vor, den Stick hinter dem Fernseher und außer Sichtweite zu verstauen.

Dies sind die günstigsten Möglichkeiten, Apple TV+ auf Ihrem Fernseher zu installieren, egal ob es sich um einen kleinen Full HD-Fernseher handelt oder wenn Sie die beste Qualität des Dienstes wünschen.