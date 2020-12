Tipps und Tricks für Apple TV: Die ultimative Anleitung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Apple das aktualisierte Apple TV vorstellte, war es ein Hub für alles in Ihrem Wohnzimmer. Ob Filme, Spiele, Netflix, BBC iPlayer oder Smart Home Control - mit dieser einfachen, kleinen, abgerundeten, quadratischen Plastikbox können Sie alles tun.

Während die Hardware selbst seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert wurde - da Apple mit TV-Herstellern von Drittanbietern zusammengearbeitet hat, um ihre Dienste zu intelligenten Fernsehgeräten hinzuzufügen -, wurde dieses Konzept stetig aktualisiert und weiterentwickelt, bis zu dem Punkt, an dem es jetzt verfügbar ist 4K HDR-Inhalte und - mit dem Start von Apple Arcade - können Sie sogar mit einem geeigneten Gamecontroller von PlayStation oder Xbox spielen.

Obwohl es sehr einfach zu bedienen ist, gibt es in Apples Wohnzimmer-Set-Top-Box noch viel zu entdecken. Ob es darum geht herauszufinden, wo diese Live-Hintergründe gedreht wurden, Apps zu organisieren und zu löschen oder einfach nur den Dunkelmodus zu aktivieren. Sie finden es in dieser Liste.

Schauen Sie unten nach und lassen Sie uns wissen, ob wir etwas verpasst haben, das es wert ist, aufgenommen zu werden.

Verglichen mit der simplen Schönheit der ursprünglichen Apple TV-Fernbedienung ist die neuere etwas komplexer, aber sobald Sie den Dreh raus haben, ist sie super einfach. Das primäre Steuerelement ist natürlich das Touchpad oben.

Stellen Sie sich dies wie ein Trackpad auf einem MacBook vor. Sie können darüber streichen; hoch, runter, links oder rechts. Sie können darauf klicken, indem Sie fest darauf drücken, oder einfach leicht darauf tippen. Wenn Sie darauf klicken, können Sie Apps, Shows, Filme usw. starten. Das sanfte Tippen wird selten verwendet, kann aber manchmal nützlich sein.

Wie das Touchpad sind auch die physischen Tasten auf der Fernbedienung einfach zu bedienen. Oben befinden sich die Menü- und Apple TV-Tasten. Darunter befinden sich die Lautstärkewippe, die Wiedergabe- / Pause-Taste und die Siri / Sprachsteuerungstaste. Die Apple TV 4K-Fernbedienung ist ein bisschen anders, aber das Kernkonzept ist das gleiche.

Haben Sie jemals durch Dinge geklickt, um sie anzusehen, und festgestellt, dass Sie 30 Menüs tief waren? Nun, Sie sind nicht allein, aber anstatt mehrmals auf die Menütaste auf der Fernbedienung zu klicken, um zum Apple TV-Startbildschirm zurückzukehren (wie die meisten Leute), drücken Sie einfach eine einzige Taste. Die Menüschaltfläche eigentlich.

Es ist so offensichtlich; es ist brilliant. Jetzt können Sie vermeiden, den gefürchteten Daumenkrampf zu bekommen.

Wir sind es gewohnt, auf unseren Smartphones zu unseren Multitasking- oder aktuellen Apps-Ansichten zu wechseln, aber wahrscheinlich nicht auf unseren Fernsehgeräten. Mit Apple TV basiert die Software lose auf iOS, sodass Sie die Ansicht der zuletzt verwendeten Apps laden können, in der gestapelte Miniaturansichten / Karten früherer oder kürzlich von Ihnen verwendeter Apps angezeigt werden.

Alles was Sie tun müssen, ist zweimal auf die TV-Taste zu tippen und Sie werden diese Ansicht starten. Um die App auszuwählen, zu der Sie wechseln möchten, streichen Sie einfach über das berührungsempfindliche Bedienfeld oben auf der Fernbedienung.

Wenn eine App nicht mehr reagiert oder problematisch wird, ist dies eine sehr praktische Möglichkeit, sie zu beenden, bevor Sie sie neu starten. Öffnen Sie einfach die Ansicht der zuletzt verwendeten Apps, wischen Sie, bis Sie zur App gelangen, und streichen Sie dann mit dem Steuerelement nach oben, werfen Sie sie vom Bildschirm und schließen Sie sie dabei.

In den letzten Apple TV-Generationen wurde Siri integriert, um Filme oder Fernsehsendungen mit Ihrer Stimme anzufordern. Alles, was Sie tun müssen, ist die kleine Taste auf der Fernbedienung zu drücken, die wie ein Mikrofon aussieht. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie Ihre Anfrage stellen, und lassen Sie sie los. Der Text sollte in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, gefolgt von relevanten Ergebnissen.

Sie können etwas wie "Spider-Man-Heimkehr spielen" sagen oder beim Ansehen eines bestimmten Films oder einer bestimmten Show fragen, wer in dieser Szene ist oder wer den Film gedreht hat, und die Ergebnisse werden in einer Popup-Grafik unter angezeigt am unteren Rand des Bildschirms.

Dies gilt nicht nur für Inhalte aus Apples eigenen iTunes-Diensten. Es gibt eine Reihe anderer Inhaltsanbieter, die mit Siri durchsucht werden können. Selbst wenn Sie es nicht besitzen, können Sie es ansehen (vorausgesetzt, es kann an einem anderen Ort gestreamt werden).

Wählen Sie das App-Symbol aus, das Sie verschieben möchten, und halten Sie dann die Auswahltaste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Symbol vibriert plötzlich (ähnlich wie die App-Symbole in iOS). Sie können es also nach links, rechts, oben und unten verschieben. oder unten mit Ihrer Fernbedienung. Verwenden Sie einfach das Touchpad und drücken Sie die Auswahltaste erneut, um die Einstellungen vorzunehmen. Einfache.

Wie beim iPhone können Sie dies auch tun, wenn Sie einen Ordner mit vielen Apps oder Ordnern erstellen möchten, um Ihren Startbildschirm zu entschlüsseln. Bewegen Sie einfach ein Symbol über ein anderes und beobachten Sie, wie es automatisch einen Ordner erstellt.

Wenn Sie eine App nur ganz loswerden möchten, können Sie sie löschen. Wählen Sie diejenige aus, die Sie entfernen möchten, halten Sie dann die Auswahltaste / das Touchpad auf der Fernbedienung gedrückt, bis das Symbol zu vibrieren beginnt, und drücken Sie Wiedergabe / Pause, um auf ein neues Menü zuzugreifen. Klicken Sie dort auf "Löschen".

Eines der nervigsten Dinge an einem Home-Entertainment-Gerät ist die Fernbedienung, insbesondere wenn Sie sie zur Eingabe von Textabfragen verwenden müssen. Wenn Sie einer der wenigen - wenn nicht nur - Menschen auf dieser Welt sind, die niemals eine Fernbedienung verlieren, müssen Sie immer noch unter der Erfahrung leiden, bei der Suche manuell auf jeden Buchstaben zu klicken.

Aber wie bei den meisten Dingen im Leben gibt es dafür eine App.

Sollten Sie jemals Ihre Apple TV-Fernbedienung verlieren oder einfach eine Tastatur zum Eingeben einer Abfrage verwenden möchten, laden Sie die kostenlose Remote-App auf Ihr iPhone, Ihren iPod Touch, Ihr iPad oder sogar - würden Sie es glauben - auf Ihre Apple Watch herunter. Es ist eine schöne, einfache Sache (und fast unmöglich zu verlieren).

Wenn Sie es zum ersten Mal einrichten, sucht es in Ihrem Netzwerk nach Apple TV-Boxen. Sobald Sie die Box ausgewählt haben, mit der Sie es verwenden möchten, geben Sie einen Code ein, der auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, und boomen Sie sind fertig

Wenn Sie nach einem bestimmten Teil eines Films suchen oder einen Teil verpasst haben, als Sie den Raum verlassen haben, um das Ding zu erhalten (Sie haben vergessen, was es war), können Sie durch die Video-Timeline zurückblättern, indem Sie auf die Pause-Taste klicken und dann einfach nach links wischen auf dem Touchpad, bis Sie die gesuchte Szene finden. Während des Scrubbens wird eine Vorschau-Miniaturansicht über der Timeline angezeigt, die in Echtzeit aktualisiert wird.

Wenn Sie lieber etwas altmodischer werden möchten, klicken Sie einfach auf die linke Seite oder fahren Sie auf der Seite des Touchpads, um in Schritten von 10 Sekunden vor oder zurück zu gehen.

Dieser ist praktisch für diejenigen unter Ihnen, die Probleme beim Hören haben oder einfach nur einen ausländischen Film sehen möchten, aber dennoch verstehen, was passiert: Mit Apple TV können Sie Untertitel aktivieren. Es gibt einige Möglichkeiten, dies zu tun, aber der mit Abstand einfachste Weg ist, nach unten zu wischen, während Sie eine Show ansehen.

Anschließend werden am oberen Bildschirmrand Optionen zum Aktivieren von Untertiteln angezeigt, sofern diese verfügbar sind. Mit Daredevil auf Netflix können Sie beispielsweise zwischen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch wählen. Genial.

Wie bei jedem anderen Betriebssystem der Welt können Sie auf Ihrem Apple TV ein dunkles Thema haben. Standardmäßig ist das Lichtthema eingestellt. Gehen Sie also zu Einstellungen> Allgemein> Darstellung und wählen Sie entweder die Option "Dunkel", oder Sie können es automatisch umschalten lassen, wenn es Abend ist, indem Sie "Automatisch" auswählen.

Eines der coolsten Dinge beim Besitz eines Apple TV ist die Zeitlupen-Landschaftsvideografie in den Live-Hintergründen / Bildschirmschonern, die nach einigen Minuten Aktivität angezeigt werden. Um herauszufinden, wo es sich befindet (wenn Sie sich nicht sicher sind), berühren Sie einfach leicht das Touchpad auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird Text angezeigt, der Ihnen sagt, wo es sich befindet.

Normalerweise sehen Sie diese fantastischen Live-Hintergrundszenen nur, wenn der Fernseher einige Minuten lang inaktiv war. Sie können es jedoch manuell aktivieren. Gehen Sie zum Startbildschirm und drücken Sie erneut die Menütaste. Der Bildschirmschoner-Modus wird aktiviert.

Sie können Ihr Apple TV umbenennen. Ja - wer wusste das schon? Dies ist nützlich, wenn Sie mehr als ein Apple TV in Ihrem Haus haben und jederzeit wissen möchten, welches in Ihrem Netzwerk welches ist. Navigieren Sie zum Benennen Ihres Apple TV zu Einstellungen> Allgemein> Info> Name. Zu diesem Zeitpunkt können Sie aus der Standardnamenliste von Apple auswählen.

Mit Apple können Sie Ihr Apple TV anhand des Raums benennen, in dem es sich möglicherweise befindet, z. B. im Wohnzimmer. Wenn Sie jedoch noch kreativer werden möchten, können Sie einen benutzerdefinierten Namen festlegen. Wir haben unseren Bob genannt. Hallo Bob!

Wenn Sie die Video- und Audioqualität anpassen möchten, gehen Sie einfach zu Einstellungen> Video und Audio. Hier finden Sie eine ganze Reihe von Optionen. Sie können die Auflösung ändern oder die Bildrate des Fernsehgeräts an den Inhalt anpassen.

Sie können sogar festlegen, dass diese Navigations- "Klicks" deaktiviert werden sollen, damit nicht jedes Mal, wenn Sie über das Touchpad streichen, während Sie durch Listen und App-Symbole scrollen, ein seltsames Blippen auftritt.

Eine der nützlichsten Optionen im Apple TV-System ist die Möglichkeit, Inhalten mit einer bestimmten Bewertung (oder höher) einen PIN-Code hinzuzufügen, damit Ihre Kinder nicht versehentlich etwas sehen können, das Sie für unangemessen halten. Der einzige Nachteil dieser nativen Option ist, dass sie nur für iTunes-Inhalte gilt: Filme und Fernsehsendungen, die Sie über Apple gekauft oder ausgeliehen haben.

Um einen PIN-Code festzulegen, gehen Sie zu Einstellungen> Allgemein> Einschränkungen. Nach dem Einschalten werden Sie aufgefordert, einen PIN-Code festzulegen. Wenn Sie in der Liste nach unten scrollen, wird "Zulässiger Inhalt" angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche Musik oder Podcasts zulässig sind, und Bewertungen für Filme und Fernsehsendungen festlegen.

Wenn Ihre Kinder 12-bewertete Inhalte sehen können, können Sie diese als Minimum auswählen. Jedes Mal, wenn Sie versuchen, einen Film mit 15 oder 18 zu sehen, werden Sie aufgefordert, Ihren zuvor festgelegten PIN-Code einzugeben. Für andere Dienste - wie Amazon Prime - müssen Sie die Kindersicherungsoptionen dieses Anbieters durchgehen.

Wenn Sie Ihre Lieblingssendungen sehen möchten, ohne den Rest des Hauses zu stören, können Sie Kopfhörer mit Ihrem Apple TV koppeln. Öffnen Sie das Menü Einstellungen, gehen Sie zu "Fernbedienungen und Geräte" und scrollen Sie nach unten zu "Bluetooth". Jetzt sehen Sie eine Liste der verfügbaren Geräte.

Wenn Sie bereits AirPods oder Beats-Kopfhörer mit dem Apple H1-Chip besitzen, werden Ihre Kopfhörer durch die Magie von iCloud bereits mit dem Fernseher gekoppelt. Versetzen Sie alle anderen in den Pairing-Modus und warten Sie, bis sie in den "Anderen Geräten" angezeigt werden.

Dieselbe Methode gilt auch für Bluetooth-Tastaturen und Gamecontroller. Jeder Controller verfügt über eine eigene Methode, um ihn in den Pairing-Modus zu versetzen. Mit dem Xbox Wireless Controller müssen Sie beispielsweise die Verbindungstaste einige Sekunden lang gedrückt halten. Mit der PlayStation DualShock 4 drückst und hältst du die PS- und Share-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis das Licht zu blinken beginnt.

Es gibt sowohl einen langen als auch einen kurzen Weg, um Ihr Apple TV in den Ruhezustand zu versetzen. Sie können natürlich das Einstellungsmenü durchgehen, indem Sie auf Einstellungen> Jetzt schlafen klicken. Am einfachsten ist es jedoch, die Home / Apple TV-Taste gedrückt zu halten, bis von rechts ein schmales Seitenmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Hier sehen Sie einen großen Knopf mit der Aufschrift "Schlaf". Wenn diese Taste gedrückt wird, schaltet sich das Apple TV aus und Ihr Fernsehgerät (und alle anderen angeschlossenen Geräte) wechseln in den Standby-Modus.

