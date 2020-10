Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple bietet einen eigenen TV- und Film-Streaming-Service namens Apple TV + (oder Apple TV Plus) an. Der neue Dienst gilt als direkter Rivale von Apple gegenüber Netflix, Amazon Prime Video und Disney + und bietet nur Originalprogramme - alles über die vorhandene Apple TV-App für mehrere Geräte. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Apple TV + ist Apples Heimat für Originalfilme und -serien.

Es ist als monatliches Abonnement erhältlich und über die neueste Version der Apple TV-App plattformübergreifend verfügbar. Apple TV + bietet werbefreie, exklusive Inhalte, die entweder grün beleuchtet sind oder von Apple selbst produziert wurden. Apple hat sich mit einigen der größten Namen Hollywoods zusammengetan, darunter Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams und sogar Big Bird, um den Erfolg seines ersten Streifzuges durch Originalinhalte sicherzustellen.

Apple TV + ist in über 100 Ländern erhältlich, einschließlich den USA und Großbritannien.

Sie können Apple TV + über die Apple TV-App abonnieren und ansehen, die auf mehreren Geräten verfügbar ist .

Apple TV + kostet für ein Familienabonnement nur £ 4,99 / $ 4,99 pro Monat . Sie können jedoch etwas sparen, wenn Sie Apple One ab Herbst 2020 abonnieren, das andere Apple-Streaming-Dienste mit einem Rabatt zusammenfasst. Interessierte Benutzer können Apple TV + sieben Tage lang testen, um Inhalte kostenlos anzusehen.

Schließlich bietet Apple jedem, der ein neues iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV kauft, ein Jahr Apple TV + kostenlos an.

Das Apple-Servicepaket für Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + und Fitness + wurde im Oktober 2020 eingeführt. Das bedeutet, dass Sie Apple TV + jetzt über eine von drei verschiedenen Apple One-Bundle-Ebenen abonnieren können: Individual, Family und Premier. Die Einzel- und Familienpläne von Apple One sind in über 100 Ländern und Regionen erhältlich, einschließlich in den USA und in Großbritannien. Der Premier-Plan wurde ebenfalls eingeführt, jedoch nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

So viel kostet jede Apple One-Stufe beim Start:

Individuell: Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat.

Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat. Familie: Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat.

Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat. Premier: Beinhaltet alle anderen Vorteile, erhöht jedoch den iCloud-Speicher auf 2 TB pro Monat und erweitert den News + -Magazin- und Zeitungsservice sowie den neu angekündigten Fitness + -Service um Abonnements für 29,95 GBP / 29,95 USD pro Monat.

Erstabonnenten können die folgenden Schritte ausführen, um Apple One zu abonnieren:

Öffnen Sie die App Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät. Gehen Sie zu Ihrem Namen oben in den Einstellungen. Wählen Sie das Menü Abonnements . Wählen Sie Get Apple One. Wählen Sie die gewünschte Apple One-Stufe aus. Wählen Sie Kostenlose Testversion starten .

Wenn Sie bereits ein Apple-Abonnement wie Apple TV + haben, erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung für alle verbleibenden Tage Ihres bestehenden Abonnements.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch zu Apple One.

Jedes neue iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV oder Mac, das nach dem 10. September 2019 gekauft wurde, kann ein einjähriges kostenloses Abonnement aktivieren.

Schalten Sie Ihr Apple-Gerät ein und melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an. Öffnen Sie die Apple TV App. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät die neueste Version von iOS, iPadOS, tvOS oder macOS ausgeführt wird. Apple sagte, das Angebot sollte sofort nach dem Start der App präsentiert werden. Wenn nicht, scrollen Sie in Jetzt ansehen nach unten, bis das Angebot angezeigt wird. Tippen Sie auf "1 Jahr kostenlos genießen". Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihr Apple ID-Passwort einzugeben, Ihre Zahlungsinformationen zu bestätigen oder eine gültige Zahlungsmethode hinzuzufügen.

Apple TV + ist in der Apple TV App auf iOS / iPadOS-Geräten und Mac verfügbar. Es ist auch Teil der Apple TV Set-Top-Box- Benutzeroberfläche. Es ist auch auf ausgewählten Smart-TVs sowie auf Roku- und Amazon Fire TV-Geräten verfügbar. Leider gibt es derzeit keine Android App.

Sie können Apple TV + abonnieren und ansehen:

Ein iPhone oder iPod touch mit der neuesten Version von iOS.

Ein iPad mit der neuesten Version von iPadOS.

Ein Apple TV 4K oder Apple TV HD mit der neuesten Version von tvOS.

Ein Apple TV (3. Generation) mit dem neuesten Apple TV-Software-Update.

Ein Smart-TV oder eine Streaming-Box, die die Apple TV-App unterstützt.

Ein Mac mit der neuesten Version von macOS.

Die Website tv.apple.com in einem Safari-, Firefox- oder Chrome-Webbrowser.

Sie können Apple Originals in 4K HDR / Dolby Vision ansehen. Die meisten Titel bieten auch Dolby Atmos-Sound.

Apple TV + wurde mit nur neun Apple Originals gestartet, die angezeigt werden können. In den letzten Monaten wurden jedoch weitere hinzugefügt. Hier sind einige Trailer:

Greyhound ist ein mit Spannung erwarteter Film aus dem Zweiten Weltkrieg mit Tom Hanks. Kapitän Ernest Krause (Hanks) führt einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen über den Atlantik, um Truppen und Vorräte an die alliierten Streitkräfte zu liefern.

Ein Geist ist in die Buchhandlung der örtlichen Nachbarschaft gezogen und gibt fiktive Figuren in die reale Welt frei. Es liegt an einer Gruppe von vier Kindern, sie in ihre Häuser zurückzubringen. Dieses kinderfreundliche Drama stammt aus der Sesamwerkstatt.

Apple hat diese von Ronald D Moore entwickelte Science-Fiction-Weltraum-Saga aufgegriffen, die am besten für den Neustart von Battlestar Galactica im Jahr 2004 bekannt ist. Die Show untersucht "was passiert wäre, wenn das globale Weltraumrennen niemals geendet hätte" und spielt mehrere Schauspieler, darunter Joel Kinnaman.

Helpsters, die zweite der beiden Kindershows des Sesam-Workshops, ist ein unterhaltsames, farbenfrohes Edutainment-Programm für jüngere Kinder. Denken Sie an die Sesamstraße in 4K und Dolby Vision.

Oprah Winfrey moderiert dieses Interviewprogramm, das sich mit Autoren und ihren Büchern befasst, als Teil einer erweiterten Partnerschaft mit Apple. Sie arbeitet auch an zwei kommenden Dokumentarfilmen, die auf Apple TV + veröffentlicht werden. Der erste befasst sich mit sexueller Belästigung und trägt den Arbeitstitel Toxic Labour, während sich der andere mit der psychischen Gesundheit in Zusammenarbeit mit Prinz Harry befasst.

See ist ein episches weltbildendes Drama in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit durch ein Virus fast ausgelöscht wurde. Jason Momoa spielt die Rolle von Baba Voss, einem Krieger, Anführer und Wächter, der Zwillinge zeugt, die mit einer ganz besonderen Kraft geboren wurden.

Snoopy und der Gangstar in einem brandneuen animierten Abenteuer.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carrell spielen in einer Serie darüber, was sich hinter den Kameras der verschiedenen Morgenstunden abspielt, dass Millionen Amerikaner jeden Tag aufwachen.

Servant ist ein Psychothriller , der von Tony Basgallop geschrieben und von M. Night Shyamalan produziert wurde, der am besten für Signs bekannt ist. Die erste Folge der Serie wurde von Shyamalan selbst inszeniert. Apple bestellte 10 Folgen für die erste Staffel, und jede ist eine halbe Stunde lang.

"Amazing Stories" ist eine Science-Fiction- und Horror-Anthologie-Serie von Steven Spielberg. Es ist eine Wiederbelebung der 80er-Jahre-Show, die den gleichen Namen hatte.

Diese Serie folgt einem Team von Videospielentwicklern. Rob McElhenney spielt den Creative Director des Unternehmens, während andere Darsteller F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis sind. Charlie Day ist auch Produzent.

"Little America" ist eine Anthologie-Reihe, die sich mit dem Leben von Einwanderern in Amerika befasst. Jede Episode wurde von einem anderen Autor geschrieben, wobei der Inhalt vom Epic Magazine gesammelt wurde. Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon, bekannt für "The Big Sick", schrieben die Show.

The Banker ist eine wahre Geschichte mit Anthony Mackie und Samuel L. Jackson als zwei Geschäftsleuten, die sich in den 1960er Jahren dem Trend gegen das rassistisch unterdrückende Establishment widersetzten, indem sie Afroamerikanern halfen, einen Fuß auf die Immobilienleiter zu bekommen.

Dies ist eine animierte musikalische Comedy-Serie, die die Geschichte einer Familie von Hausmeistern erzählt, die im Central Park leben. Darin werden Josh Gad, Kristen Bell, Stanley Tucci und Titus Burgess als Sprachfiguren zu sehen sein.

Home Before Dark ist eine Dramaserie über Hilde Lysiak, eine Kinderjournalistin, die in ihrer Heimatstadt Selinsgrove, Pennsylvania, eine Zeitung namens Orange Street News veröffentlicht. Darin sind Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller und Kylie Rogers zu sehen.

Apple richtet sich an ein breites Publikum. Apple hat Berichten zufolge erklärt, dass es Inhalte mit Nacktheit, roher Sprache und Gewalt vermeiden wird. Das Unternehmen stellte sogar Vital Signs , eine autobiografische Show über den Hip-Hop-Künstler Dr. Dre, ein, als Apple-CEO Tim Cook angeblich durch den Gebrauch von Waffen, Sex und Drogen "beunruhigt" wurde.

Mit der Apple TV App können Sie sich auch für Dienste von Drittanbietern anmelden.

Dies ist einer Apple TV Channels-Funktion zu verdanken, die von einem Apple TV + -Abonnement getrennt ist. Apple arbeitet mit Showtime, HBO, CBS All Access und anderen in den USA sowie mit BFI Player, Starzplay, Arrow TV und mehreren anderen in Großbritannien zusammen. Sie können für alle Zahlungen und Abrechnungen mit Ihrem iTunes-Konto extra bezahlen, um auf diese Zusatzkanäle zuzugreifen.

Lesen Sie hier unseren anderen Leitfaden zur Apple TV App.

Schreiben von Maggie Tillman.