Amazon erwägt eigenständigen Live-Sport-Streaming-Dienst

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon erwägt Berichten zufolge eine eigenständige App, über die es seine Live-Sportübertragungen anbieten will.

Derzeit zeigt Amazon im Rahmen seines Prime Video-Dienstes und seiner App Live-Spiele der Premier League und von Tennisturnieren in Großbritannien sowie Spiele der NFL und der New York Yankees in den USA. Es heißt jedoch, dass das Unternehmen sein Angebot an Live-Sportarten verdoppeln möchte und die Möglichkeit einer separaten Anwendung geprüft wird.

The Information berichtet, dass "Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind", behaupten, dass Amazon die neue App intern diskutiert hat, obwohl nicht bekannt ist, ob es sich um einen zusätzlichen kostenpflichtigen Dienst (zu Prime) handeln würde oder ob er überhaupt eingeführt wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wir können verstehen, warum Amazon seine Dienste trennen möchte. Amazon Prime Video ist bereits eine sehr umfangreiche Angelegenheit, mit Fernsehsendungen und Filmen, die in einem Prime-Abonnement enthalten sind, und vielen, die nicht enthalten sind und für die man zusätzlich bezahlen muss. Dann gibt es noch andere Kanäle, die Sie abonnieren können. Im Vorfeld des Boxing-Day-Fußballs in Großbritannien hatten wir Mühe, zwischen den Weihnachtsfilmen und ähnlichen Sendungen die Premier League zu finden.

Amazon hat außerdem in letzter Zeit einige Inhalte in eine eigene App ausgelagert. Freevee wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 als separater Dienst eingeführt, nachdem es zuvor in der Prime Video-App selbst verfügbar war (zumindest in Großbritannien).

Schreiben von Rik Henderson.