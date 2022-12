Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Henry Cavill mag zwar nicht mehr Superman oder The Witcher sein, aber Fans der Warhammer 40K-Tabletop-Spiele wird das nicht stören - er bringt das Franchise auf unsere Bildschirme.

Amazon Prime Video hat sich für Filme und/oder Fernsehsendungen angemeldet, in denen er die Hauptrolle spielen und die er produzieren wird.

Hier ist alles, was Sie bisher darüber wissen müssen.

Was ist Warhammer 40.000?

Warhammer 40K ist ein Tabletop-Kriegsspiel, das erstmals in den späten 80er Jahren als Ableger der äußerst erfolgreichen Fantasy-Serie Warhammer von Games Workshop erschien.

Wie in der Originalserie spielen Orks, Dämonen und Elfen eine Rolle, allerdings Tausende von Jahren in der Zukunft. Die verschiedenen Spezies und Kulturen befinden sich oft im Krieg miteinander, und die Space Marines in der Hauptrolle sind in der Regel in Power-Anzügen gekleidet und tragen oft riesige Metallstiefel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es gab bereits mehrere Videospiele, die auf Warhammer 40K basieren, und der Schauspieler Henry Cavill ist ein bekennender Fan. Kurz nachdem bekannt wurde, dass er nicht mehr im nächsten Superman-Film mitspielen wird, postete er ein Statement auf Instagram, in dem er seine Liebe für das Franchise und seine Pläne zum Aufbau eines "filmischen Universums" für Amazon Prime Video darlegte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Henry Cavill (@henrycavill)

Warhammer 40K Veröffentlichungstermin

Wie Cavill selbst gepostet hat, befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium, da ein Regisseur und andere Filmemacher noch nicht eingestellt wurden.

Wir wissen auch noch nicht, ob seine Firma und Amazon planen, zuerst einen Film, eine Fernsehserie oder sogar beides zu machen.

Sobald weitere Details bekannt werden, erfahren Sie mehr über ein voraussichtliches Veröffentlichungsdatum.

Wie man Warhammer 40.000 sehen kann

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Warhammer 40K exklusiv auf Amazons Prime Video Service zu sehen sein wird.

Warhammer 40K Handlung und Gerüchte

Bislang wissen wir nur, dass Cavill die Hauptrolle in dem Projekt spielen wird. Wir warten noch auf Gerüchte und Details über andere Darsteller und die Handlung.

Wir garantieren jedoch, dass es massive Metallstiefel geben wird.

Was man in der Zwischenzeit sonst noch sehen/spielen kann

Weitere Informationen über die Warhammer 40.000-Miniaturkriegsreihe finden Sie auf der Website von Games Workshop.

Im Laufe der Jahre gab es auch einige großartige Videospiele, die in diesem Universum spielen, darunter Warhammer 40.000: Darktide. Es ist für PC und Xbox erhältlich, und die beste Nachricht ist, dass Sie es jetzt als Teil des Xbox Game Pass herunterladen und spielen können.

Schreiben von Rik Henderson.