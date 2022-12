Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon und HBO haben ihre langjährigen Differenzen beigelegt.

Amazon und Warner Bros. Discovery kündigten an, dass HBO Max als Prime Video-Kanal in den USA gegen einen Aufpreis von 15 Dollar pro Monat verfügbar sein wird. Für diesen Preis haben Sie Zugang zu den HBO-Flaggschiffen, wie z. B. House of the Dragon, aber Sie befinden sich weiterhin in der Prime Video-App und können auf andere Filme und Sendungen innerhalb von Prime Video zugreifen.

Sie müssen keine separaten Apps oder Abonnements verwalten.

Der HBO Max Prime Video Channel wird auch den Zugang zum kommenden vereinheitlichten HBO Max und Discovery+ Service ermöglichen. Er soll 2023 mit einem schrecklichen Namen an den Start gehen. Er wird die berühmte Bibliothek von HBO mit neueren Max-Originalen und den breiteren Katalogen von Warner Bros und Discovery kombinieren.

HBO Max startete erstmals im Mai 2020 - allerdings ohne volle Unterstützung für Amazon. Es schien, als ob Warner Bros. wollte, dass HBO Max nur als dedizierte App auf Fire TV-Geräten verfügbar ist und nicht als Prime Video-Kanal verfügbar ist. Während HBO Max schließlich für Fire TV verfügbar war, dauerte es bis jetzt, bis der Prime Video Channel verfügbar wurde.

