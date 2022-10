Amazon veröffentlicht ersten Blick auf die Fallout-TV-Serie

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Video-Service und Kilter Films haben einen gemeinsamen Tweet gepostet, der ein Standbild aus der kommenden Fallout-TV-Serie zeigt.

Es gibt zwar noch keinen Trailer und man sieht nur eine schattenhafte Gestalt, die scheinbar gerade einen Tresor verlässt, aber es ist das erste offizielle Bild der Serie.

Die Serie mit Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) und Ella Purnell (Yellowjackets) in den Hauptrollen hat Anfang des Jahres mit den Dreharbeiten begonnen und wird voraussichtlich nicht vor Ende 2023 auf Prime Video erscheinen. Allerdings sind auch schon einige Fotos vom Set durchgesickert, die zeigen, dass sich die Produktion eng an den Kunststil der Spiele anlehnt.

Der Tweet wurde gepostet, um Bethesda zum 25-jährigen Jubiläum der Fallout-Reihe zu gratulieren. Die einmonatigen Feierlichkeiten endeten vor ein paar Tagen.

Die Fallout-Serie wird von Jonathan Nolan (Westworld) geschrieben und inszeniert - zumindest die erste Episode. Nolan fungiert neben Lisa Joy auch als Showrunner. Sie haben die Serie bereits als "gewaltig, subversiv und düster-komisch" beschrieben.

Die Serie wird außerdem von Todd Howard von Bethesda Game Studios und James Altman von Bethesda Softworks produziert.

Schreiben von Rik Henderson.