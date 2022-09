Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat den Fire TV Omni QLED angekündigt, eine neue Reihe von Fire TV-Fernsehern, die mehr Wert auf die Bildqualität legen als ihre Vorgänger.

Mit Quantum-Dot-Displays und Full-Array-Hintergrundbeleuchtung mit bis zu 96 Zonen sollen die 65- und 75-Zoll-Fernseher im Vergleich zur Omni-Reihe von 2021 eine bessere Farbleistung, einen besseren Kontrast und einen höheren Schwarzwert bieten.

Außerdem gibt es Anwesenheitssensoren, mit denen sich der Fernseher automatisch ausschaltet, wenn sich für eine bestimmte Zeit niemand im Raum aufhält, sowie Umgebungslichtsensoren, die mit Dolby Vision IQ und HDR10 Plus Adaptive zusammenarbeiten, um die Helligkeit der Inhalte automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum anzupassen.

Wie zuvor gibt es ein eingebautes Fernfeldmikrofon für den Zugriff auf Alexa im Freisprechbetrieb (das auf Wunsch ausgeschaltet werden kann) und natürlich alle Inhalte von Fire TV als intelligentes System des Fernsehers.

Eine neue Funktion namens Ambient Experience nimmt den Kampf mit Samsungs Frame-Reihe auf, indem sie es den Besitzern ermöglicht, den Fernseher so einzustellen, dass er Kunstwerke anzeigt, wenn der Bildschirm inaktiv ist, mit kostenlosem Zugang zu über 1.500 Kunstwerken in Galeriequalität. Mit einem schnellen Alexa-Befehl kann auch die persönliche Fotosammlung angezeigt werden.

Alternativ können Sie sich eine Reihe von Alexa-Widgets anzeigen lassen, darunter Ihren Kalender, Erinnerungen und ein What Should I Watch-Widget, das Ihnen Empfehlungen zu den aktuellen Titeln des Tages auf dem Fire TV gibt.

Amazons eigene TV-Reihe wurde 2021 in den USA eingeführt, muss aber noch über den großen Teich kommen. Bei den preisgünstigen Bildschirmen stand bisher die Erfahrung an erster und die Leistung an zweiter Stelle, aber mit dem Fire TV Omni QLED will Amazon das ändern.

Die Fire TV Omni QLED-Serie wird als 65-Zoll- und 75-Zoll-Version für 799,99 $ bzw. 1.099,99 $ erhältlich sein. Sie werden in den USA und Kanada direkt bei Amazon und auch bei Best Buy erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab heute möglich.

Schreiben von Verity Burns.