(Pocket-lint) - Zusammen mit einer Vielzahl anderer Geräte hat Amazon eine aktualisierte Version seiner sprachgesteuerten Fire TV-Fernbedienung vorgestellt, die über eine praktische Funktion verfügt, die sicherstellt, dass Sie sie nie wieder verlieren.

Die neue Alexa Voice Remote Pro kann gefunden werden, wenn sie vermisst wird. Sie müssen nur "Alexa, finde meine Fernbedienung" sagen, wenn Sie ein Echo/Alexa-Gerät in Ihrem Haus haben, oder Sie verwenden die Schaltfläche zum Finden der Fernbedienung in der Fire TV-App, und die Fernbedienung beginnt zu klingeln, um Ihnen bei der Suche zu helfen.

Das ist aber noch nicht alles, was Amazon seiner Fernbedienung hinzugefügt hat. Es gibt zwei neue anpassbare Tasten, die Sie so programmieren können, dass sie Sie direkt zu Ihren Lieblings-Apps oder -Kanälen führen, oder die Sie so programmieren können, dass sie Alexa Smart Home-Funktionen ausführen.

Das bedeutet, dass Sie sie so programmieren können, dass sie Ihre intelligenten Lichter ausschalten, wenn Sie das möchten, oder sie so programmieren können, dass sie eine Ihrer Alexa-Routinen aktivieren, die Sie am häufigsten verwenden, um mehrere Geräte auf einmal auszuschalten (oder was auch immer Sie sonst eingestellt haben).

Mithilfe von Bewegungssensoren und Hintergrundbeleuchtung kann die Fernbedienung auch leuchten, wenn sie erkennt, dass sie bei schlechten Lichtverhältnissen in die Hand genommen wurde. Zum Beispiel, wenn Sie sich nachts im Bett einen Film ansehen.

Die Alexa Voice Remote Pro funktioniert mit fast allen Fire TV-Streaming-Geräten und Fernsehern mit Fire TV und kann ab heute in den USA für 34,99 US-Dollar vorbestellt werden.

Schreiben von Cam Bunton.