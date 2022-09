Blade Runner TV-Serie von Amazon für Prime Video freigegeben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Blade Runner-Fernsehserie ist jetzt offiziell - Amazon hat grünes Licht für seinen Prime Video-Dienst gegeben.

Wie bereits gemunkelt wurde, wird sie"Blade Runner 2099" heißen und 50 Jahre nach den Ereignissen der Filmfortsetzung mit Ryan Gosling in der Hauptrolle spielen.

Über die Besetzung und die Handlung ist noch nichts bekannt, aber der Regisseur des Originals, Ridley Scott, wird die Produktion übernehmen. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) wird als Showrunnerin fungieren.

Ebenfalls als ausführender Produzent fungiert der Autor des großartigen Blade Runner 2049, Michael Green.

"Das Original von Blade Runner, bei dem Ridley Scott Regie führte, gilt als einer der größten und einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, und wir freuen uns, Blade Runner 2099 unseren weltweiten Prime Video-Kunden vorzustellen", sagte Vernon Sanders von Amazon Studios ( Variety berichtete).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Wir fühlen uns geehrt, diese Fortsetzung der Blade Runner-Franchise präsentieren zu können, und sind zuversichtlich, dass Blade Runner 2099 durch die Zusammenarbeit mit Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions und der bemerkenswert talentierten Silka Luisa den Intellekt, die Themen und den Geist seiner Vorgängerfilme beibehalten wird."

Blade Runner kam 1982 in die Kinos und ist eine lose Adaption des Philip K. Dick-Romans Do Androids Dream of Electric Sheep. Der Film wurde mit einer durchgehenden Erzählung von Hauptdarsteller Harrison Ford veröffentlicht, da das Studio der Meinung war, dass die Zuschauer sonst der Geschichte nicht folgen könnten.

Dies erwies sich als falsch, als ein Jahrzehnt später eine Director's Cut-Version des Films veröffentlicht wurde. Darin wurde der Off-Kommentar entfernt und mehrere Szenen "korrigiert", darunter auch das umstrittene Happy End. Das Ergebnis ist ein weitaus besserer Film. Die 4K Ultra HD Blu-ray von Scotts Final Cut aus dem Jahr 2007 ist dank eines hervorragenden Remasters besonders sehenswert.

squirrel_widget_12853629

Die Fortsetzung von Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, wird ebenfalls hoch gelobt, Amazon hat also alle Hände voll zu tun.

Schreiben von Rik Henderson.