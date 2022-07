Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon produziert eine umfangreiche und teure "Herr der Ringe"-Serie und hat vor der Veröffentlichung der Serie im Herbst auf der San Diego Comic-Con 2022 einen neuen Trailer gezeigt.

Das Streaming-Studio hat einen dreiminütigen Teaser zu "Die Ringe der Macht" enthüllt, einer neuen Serie für Prime Video, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der "Herr der Ringe"-Filmreihe spielt. Sie spielt während des "Zweiten Zeitalters" der Geschichte von Mittelerde. Der neue Trailer zeigt einige fantastische Landschaften und unglaubliche Schlachtszenen. Sie können ihn sich oben auf dieser Seite ansehen.

Lange Zeit war die Prämisse der Serie ein Mysterium, ebenso wie der Schauplatz, aber die Dinge wurden viel klarer, als Amazon den Titel enthüllte und einige Details bestätigte. Der neue Clip verrät, dass Sauron zurückkehrt und die verschiedenen Fraktionen sich zusammenschließen müssen, um den dunklen Herrscher aufzuhalten. Die Serie wird sich auch auf das Schmieden der Ringe der Macht konzentrieren. Weitere Gerüchte über die Serie finden Sie im Pocket-lint Leitfaden.

Amazons neue Serie soll am 2. September 2022 starten. Das bedeutet, dass Rings of Power exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, so dass die einzige Möglichkeit, sie zu sehen, eine Prime-Mitgliedschaft ist.

Das Produktionsbudget soll bei 1 Milliarde Dollar liegen.

Schreiben von Maggie Tillman.