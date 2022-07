Die Dreharbeiten zu Amazons Fernsehserie Fallout haben begonnen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazons TV-Adaption der Fallout-Spiele nimmt Gestalt an: Neue Bilder zeigen, dass die Dreharbeiten vor Ort begonnen haben.

Der erste große Dreh scheint in einem Super Duper Mart zu sein, mit einer Reihe von zerstörten Fahrzeugen, die jedem, der die Spiele gespielt hat, bekannt vorkommen werden.

Amazon Prime hat offiziell mit den Dreharbeiten zur Fallout-TV-Serie mit Walton Goggins in der Hauptrolle begonnen. pic.twitter.com/hKGRnJglKL- Xbox News (@_XboxNews) July 18, 2022

Wir haben zwar noch keinen Trailer oder ähnliches, aber das ist wohl der beste Blick, den wir bisher auf den visuellen Stil der Serie werfen konnten, und er bestätigt, dass sie sich nicht allzu sehr von Bethesdas äußerst erfolgreichen Spielen unterscheiden wird.

Wir wissen, dass Walton Goggins in der Serie einen Ghoul spielen wird, dank des Selfies, das er gepostet hat, und seines Trailers mit dieser Aufschrift, also werden wir uns auch darauf freuen, ihn irgendwann in Make-up zu sehen. Natürlich nur, wenn es sich nicht nur um den Namen eines Nicht-Ghoul-Charakters als Twist handelt.

Ein erster Blick auf die Kulisse von Super Duper Mart sieht jedoch großartig aus, genau wie einer der Schauplätze, die wir in Fallout 4 gewohnt sind, zu erforschen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.