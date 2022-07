Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Prime Video bekommt endlich ein richtiges Redesign. Der neue Look für Amazons Streaming-Dienst wird ab dieser Woche eingeführt.

Das neue Design wird zuerst für "vernetzte Wohnzimmergeräte", d. h. Fire TV-Geräte, Smart TV-Apps und Konsolen-Apps sowie Android-Geräte, eingeführt, bevor es etwas langsamer auf andere Kategorien ausgedehnt wird.

Es bietet ein stark vereinfachtes Navigationssystem, das jedem, der in letzter Zeit Netflix oder Disney Plus genutzt hat, bekannt vorkommen wird, da es eine Reihe von Kategorien auf der linken Seite des Bildschirms anordnet, um den Zugriff zu erleichtern, anstatt diese am oberen Rand der Seite unterzubringen.

Das "Weiterschauen"-Karussell ist leichter zugänglich als zuvor, ebenso wie eine lokal genaue Top-10-Liste mit den aktuell beliebtesten Sendungen in Ihrer Region, während ein neuer Live-TV-Bereich Ihnen die Möglichkeit gibt, digitales Fernsehen zu empfangen, wenn es in Ihrer Region verfügbar ist.

Die sechs Kategorien auf der Seite sind Home, Store, Find, Live TV, Free with Ads und My Stuff, aber die meisten werden Unterkategorien enthalten, um die Navigation zu erleichtern, so das Prime Video-Team, das etwa 18 Monate für die Neugestaltung gebraucht hat.

Wie bisher können Sie die Suchergebnisse nach dem filtern, was in Ihrer Prime Video-Mitgliedschaft enthalten ist, damit Sie keine zusätzlichen Kosten für Sendungen oder Filme zahlen müssen. Andere neue Filter sorgen dafür, dass Ihnen zum Beispiel ausschließlich 4K-Inhalte angezeigt werden.

Sie sollten die neue Version von Prime Video in den nächsten Wochen sehen, wenn Ihre Geräte die Kriterien erfüllen, aber iOS- und Web-Versionen werden etwas länger brauchen, um anzukommen - wir haben auch kein festes Zeitfenster, an dem wir sie festmachen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.