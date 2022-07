The Boys Staffel 4 auf Amazon Prime Video: Was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn du es noch nicht wusstest, wirst du schnell merken, dass es eine weitere Staffel von The Boys geben wird, sobald der Abspann des Finales von Staffel 3 erscheint.

Die wohl umstrittenste, aber auch aufregendste Serie im Fernsehen wurde für eine vierte Staffel ausgewählt.

WARNUNG: Es gibt Spoiler zu Staffel 3, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben.

The Boys Staffel 4 wurde von Amazon Studios kurz nach der Ausstrahlung von Staffel 3 freigegeben (etwa Anfang Juni 2022). Es gibt bisher nur wenige offizielle Details dazu, aber es gibt immer noch viel unberührtes Ausgangsmaterial in der Comicbuchserie von Garth Ennis und Darick Robertson, auf der sie basiert.

Zugegeben, wenn man bedenkt, dass die Serie bereits ziemlich stark von der Comicreihe abgewichen ist, einschließlich chronologischer Änderungen, ist es schwer vorherzusagen, was Showrunner Eric Kripke in Staffel 4 verwenden wird und was nicht. Sie können aber sicher sein, dass es genauso schockierend und zum Totlachen komisch sein wird.

ABSCHLIESSENDE WARNUNG: Hier kommen die Spoiler:

Es wird um Butchers stark verkürzte Lebenserwartung gehen, um Homelanders weiteren Abstieg in den Narzissmus und seine fragwürdigen elterlichen Fähigkeiten sowie um die Kandidatur von Geheimratsecken Victoria Neuman als Vizepräsidentin.

Es gibt noch viele andere Superhelden, die vorgestellt werden können, denn in den Comics gibt es Pastiche-Versionen von so ziemlich jeder großen DC- und Marvel-Supergruppe (ähnlich wie die Justice League / The Seven und The Avengers / Payback).

Einige, wie z. B. die Young Americans (die Teen Titans), wurden in der Serie bereits erwähnt (Drummer Boy war z. B. in Staffel 3 zu sehen), aber wir könnten auch Teenage Kix oder die G-Men irgendwann auftauchen sehen.

Insbesondere die G-Men basieren im Wesentlichen auf den X-Men, könnten also eine große Rolle spielen.

Es gibt Andeutungen, dass auch Black Noir zurückkehren könnte. Er mag zwar im Moment die Gänseblümchen pflücken, aber jemand anderes könnte die Rolle übernehmen.

"Es ist definitiv nicht das letzte Mal, dass wir Black Noir als Held gesehen haben", sagte Kipke zu Entertainment Weekly. "Es ist nur so, dass der Typ, der in Staffel 3 in [dem Noir-Anzug] steckte, nicht mehr da ist."

Was das Veröffentlichungsdatum angeht, gibt es noch nichts Konkretes, obwohl die Dreharbeiten bald beginnen sollen - im August 2022. Und da die Pandemie die Produktionspläne nicht mehr beeinträchtigt, könnte das bedeuten, dass wir Staffel 4 im Sommer 2023 sehen werden.

Die Fernsehserie The Boys ist exklusiv bei Prime Video zu sehen. Sie können entweder monatlich für Amazons Prime Video-Service bezahlen oder ihn als Teil eines größeren Pakets von Vorteilen mit Amazon Prime völlig kostenlos erhalten.

Obwohl derzeit unbestätigt, bestand bisher jede Staffel aus acht Episoden. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Staffel 4 anders sein wird.

Sie können die Staffeln 1-3 von The Boys jetzt auf Prime Video sehen.

Auf der Streaming-Plattform gibt es auch eine Spin-Off-Serie, die für den Emmy nominierte The Boys Presents: Diabolical. Dabei handelt es sich um eine Zeichentrickserie mit acht unerzählten Geschichten aus dem Universum von The Boys, die jeweils in einem anderen Animationsstil präsentiert werden.

Hier ist ein Trailer:

Es ist noch nicht bekannt, ob The Boys mit Staffel 4 abgeschlossen wird - einige der Cliffhanger am Ende von Staffel 3 deuten darauf hin.

Es wurde jedoch bestätigt, dass es eine weitere Spin-Off-Serie geben wird, die auf einem College für Superhelden basiert. The Boys: Varsity. Sie könnte sogar noch vor der Ausstrahlung von Staffel 4 erscheinen.

Showrunner Eric Kipke beschreibt, dass die Serie "einen ganz eigenen Ton und Stil" hat

"Es ist unsere Interpretation einer College-Serie mit einem Ensemble faszinierender, komplizierter und manchmal tödlicher junger Superhelden", erklärte er im Jahr 2021.

Schreiben von Rik Henderson.