(Pocket-lint) - Blade Runner kommt auf den kleinen Bildschirm, dank Amazon und Ridley Scott.

Die neue Fernsehserie wird 50 Jahre nach der Kino-Fortsetzung Blade Runner 2049 spielen und könnte sogar Harrison Ford zurückbringen.

Hier ist alles, was Sie bisher über Blade Runner 2099 wissen müssen.

Die Blade Runner-Fernsehserie wurde erstmals Ende 2021 angekündigt, als Ridley Scott selbst verriet, dass ein Pilotfilm geschrieben worden war.

Im Februar 2022 wurde die Serie dann bestätigt, und es wurde berichtet, dass Scott das Projekt für Amazon Studios produziert und bei einigen Episoden sogar Regie führen könnte.

Es gibt noch keine Hinweise darauf, wann der Film in die Kinos kommen könnte, aber es wird vermutet, dass die Produktion noch in diesem Jahr beginnen könnte, um Ende 2023 veröffentlicht zu werden.

Als eine Produktion der Amazon Studios wird die Serie exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Neben Scott wird auch Silka Luisa als ausführende Produzentin fungieren. Sie ist auch die Showrunnerin von Shining Girls für Apple TV+ und arbeitete als Produzentin an der Halo-TV-Serie.

Die Serie wird 50 Jahre nach dem Ryan-Gosling-Vehikel Blade Runner 2049 spielen und wie der Film von 2017 eine neue Geschichte bieten. Das Original von 1982 basierte auf dem Philip K. Dick-Roman Do Androids Dream of Electric Sheep.

Das ist so ziemlich alles, was wir bis jetzt über die Serie wissen. Wir haben noch keine Besetzungsliste oder weitere Details zur Handlung, obwohl Giant Freakin Robot berichtet hat, dass Harrison Ford selbst in Gesprächen ist, um noch einmal als Rick Deckard in die Fernsehserie zurückzukehren.

Scott hat außerdem bereits verraten, dass eine Pilotfolge und die "Bibel" der Serie bereits produziert wurden.

Es wird behauptet, dass Amazon 10 Episoden von Blade Runner 2099 in Auftrag gegeben hat.

Als Vorbereitung auf die neue Serie sollten Sie sich natürlich den Film Blade Runner von 1982 und seine Fortsetzung von 2017, Blade Runner 2049, ansehen.

Beides sind großartige Filme, vor allem in 4K auf Streaming-Plattformen und auf 4K Blu-ray. Das Ultra HD-Remaster des Originals ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Ausgangsmaterial 40 Jahre alt ist.

Schreiben von Rik Henderson.