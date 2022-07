Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon erweitert die Verfügbarkeit seiner Watch Party-Funktion, mit der Sie gemeinsam mit Ihren Freunden von mehr Geräten als bisher fernsehen und Filme anschauen können.

Bislang war die Funktion über die Prime Video-App auf Fire TV-Geräten, Android- und iOS-Apps sowie auf Desktop-Computern verfügbar.

Jetzt wird es auch möglich sein, sie direkt über Smart-TVs, andere Streaming-Geräte wie Roku-Sticks und Spielekonsolen wie die PlayStation 5 und Xbox Series X zu nutzen.

Watch Party feierte sein Debüt in Zeiten pandemiebedingter Abriegelungen als willkommene Möglichkeit, sich zu treffen und gemeinsam fernzusehen, ohne persönlich anwesend sein zu müssen. Seitdem hat sich das Angebot stetig vergrößert, was zeigt, dass Amazon eine konstante Beteiligung an diesem Angebot sieht.

Man kann mit Text chatten, während man fernsieht, was es natürlich einfacher macht, ein Gerät mit einer Tastatur zu verwenden, auf der man schneller tippen kann, aber die zusätzliche Flexibilität eines größeren Pools an kompatiblen Geräten wird zweifellos jeden erfreuen, der darauf gewartet hat, die Funktion auf der Hardware zu nutzen, die er eingerichtet hat.

Schreiben von Max Freeman-Mills.