Letzte Chance, die Bond-Filme auf Amazon Prime Video zu sehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie noch nicht alle James-Bond-Filme auf Amazons Prime Video-Dienst gestreamt haben, sollten Sie sich beeilen. Alle Filme bis auf No Time to Die werden am 14. Juni 2022 wieder entfernt.

Die James Bond Collection mit 25 Filmen kann seit dem 15. April auf Prime Video gestreamt werden, aber selbst als Amazon die Filme hinzufügte, sagte es, dass dies nur für einen "begrenzten Zeitraum" gelten würde. Das ist leider bald vorbei.

Keiner der folgenden Filme wird nach dem nächsten Dienstag verfügbar sein:

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger

Thunderball

Man lebt nur zweimal

Im Geheimdienst Ihrer Majestät

Diamanten sind für immer

Leben und sterben lassen

Der Mann mit dem goldenen Colt

Der Spion, der mich liebte

Moonraker

Nur für deine Augen

Octopussy

Ein Blick zum Töten

The Living Daylights

Lizenz zum Töten

GoldenEye

Der Morgen stirbt nie

Die Welt ist nicht genug

Stirb an einem anderen Tag

Casino Royale

Ein Quantum Trost

Skyfall

Spectre

Der neueste Film - Daniel Craigs "Kast" - wird für Prime-Mitglieder auf absehbare Zeit weiterhin zugänglich sein. Auch No Time to Die wurde kürzlich in den USA in den Service aufgenommen.

squirrel_widget_237190

Amazon hat die Rechte an den wichtigsten Bond-Filmen erworben, nachdem die Übernahme von MGM für 8,45 Milliarden Dollar Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde. Es ist jedoch nicht bekannt, warum das Unternehmen beschlossen hat, die Titel von Prime Video zu entfernen.

Wir empfehlen Ihnen, sich die oben genannten Filme so schnell wie möglich anzusehen, denn es gibt über 50 Stunden Bond-Action zu sehen - Sie sollten also gerade genug Zeit für einen Film-Marathon haben, mit gelegentlichen Schlafpausen.

Schreiben von Rik Henderson.