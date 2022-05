Jack Ryan könnte mit Staffel 4 enden, aber Amazon Studios plant noch mehr Tom Clancy

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jack Ryan war ein großer Erfolg für Amazon und hat der Hauptfigur von Tom Clancy neues Leben eingehaucht. Doch mit der 4. Staffel von Jack Ryan könnte alles zu Ende sein, so neue Informationen.

Wie Deadline berichtet, könnten die Abenteuer von Jack Ryan - gespielt von John Krasinski - mit dem Ende von Staffel 4 zu einem Ende kommen. Bevor ihr in Panik geratet: Die Staffeln 1 und 2 wurden bereits ausgestrahlt und Staffel 3 wird erwartet, hat aber noch kein Veröffentlichungsdatum.

Das bedeutet, dass wir erst die Hälfte der potenziellen Laufzeit von Jack Ryan auf Amazon Video hinter uns haben und noch viel Gutes vor uns liegt.

Aber die Geschichte hat noch mehr zu bieten, und zwar das Gerede über eine mögliche Spin-Off-Serie, die von Michael Peña, bekannt aus Narcos: Mexico und Ant-Man bekannt ist.

Peñas Beteiligung an Staffel 4 wurde bestätigt, als die Dreharbeiten zu Staffel 3 abgeschlossen waren, und es wird erwartet, dass Peña am Ende von Staffel 3 als "Ding" Chavez eingeführt wird.

Clancy-Fans werden wissen, dass Chavez in der Ryan-Reihe eine wichtige Rolle spielt, eine Figur, die bereits in Clear and Present Danger auf dem Bildschirm zu sehen war, die aber in Rainbow Six und in vielen Clancy-Romanen eine viel größere Rolle spielt.

Es wird erwartet, dass Ding Chavez in Jack Ryan Staffel 4 eine Rolle spielen wird, aber es gibt auch Gerüchte, dass Peña diese Rolle in einer Spin-off-Serie ausbauen könnte. Das macht absolut Sinn, da Chavez' Charakter in den Originalromanen eine große Rolle neben Jack Ryan spielt.

Die Einführung von Chavez stellt auch eine Brücke zu einem anderen Zweig des Ryan-Versums dar - dem gerüchteweise angekündigten Rainbow Six-Film. Die Gründung von Rainbow Six wurde in den Schlussszenen des Films Without Remorse erwähnt, und Ding Chavez würde dort logischerweise eine Rolle spielen.

Wir befinden uns noch im Bereich der Gerüchte, aber man hat das Gefühl, dass Amazon hier die Fäden des Ryan-Versums zusammenführen könnte.

Schreiben von Chris Hall.