Was ist Freevee? Amazons kostenloser Streaming-Dienst erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat IMDb TV vor kurzem in Großbritannien eingeführt, nachdem es in den USA bereits etabliert war, und hat sich nun dafür entschieden, den Dienst neu zu starten und ihn in Freevee umzubenennen.

Damit soll vor allem hervorgehoben werden, dass der Dienst tatsächlich kostenlos ist - mit werbefinanzierten Archiv- und Originalinhalten, die auf der Plattform erscheinen.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie über Freevee wissen müssen, einschließlich der Zugangsmöglichkeiten.

Amazon Freevee, ehemals IMDb TV, ist ein werbefinanzierter, kostenloser Video-Streaming-Dienst, der Hunderte von TV-Serien und Filmen auf Abruf anbietet, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist. Außerdem gibt es über 60 "Fast Channels", die beliebten Serien gewidmet sind und Episoden live streamen.

Neben Archivserien und Klassikern wie The West Wing und Babylon 5 wird es auch Freevee Originals geben - neue Programme, die speziell für Freevee in Auftrag gegeben wurden. Dazu gehören das Bosch-Spinoff Bosch: Legacy und Plan B's High School.

Amazon plant, sein exklusives Originals-Angebot bis Ende 2022 um 70 Prozent zu erhöhen.

Die Werbung in Freevee ist ähnlich wie beim terrestrischen Fernsehen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Werbespots, die die Sendungen und Filme unterbrechen.

Der Freevee-Dienst von Amazon ist auf verschiedene Weise verfügbar. Zunächst ist er in den USA als eigene Anwendung für eine Reihe von Geräten verfügbar - für Konsolen, Mobiltelefone und TV-Streaming-Hardware.

Außerdem ist er als Abschnitt in der Prime Video-App für Smart-TVs verfügbar.

squirrel_widget_237190

Das ist auch die Option für Zuschauer in Großbritannien, die Freevee nur über Amazons Prime Video-App auf Mobilgeräten, Fernsehern, Konsolen und TV-Streaming-Geräten sehen können. Die Ausnahme ist Fire TV mit einer speziellen Freevee-App, die sowohl in Großbritannien als auch in den USA auf Amazon Fire TV-Geräten verfügbar ist.

Sie können Freevee-Inhalte auch über einen Browser auf PC und Mac ansehen, und zwar in beiden Fällen über den Abschnitt "Kanäle" von Prime Video.

Freevee ist derzeit nur in den USA und im Vereinigten Königreich verfügbar. Es wird jedoch in den kommenden Monaten auch in Deutschland eingeführt.

Freevee bietet Hunderte von Programmstunden.

Zu den Highlights gehören die bereits erwähnte Serie Bosch: Legacy und Judy Justice, eine Serie mit 120 Episoden, die von der legendären Richterin Judy Sheindlin moderiert wird.

Weitere Originalserien sind Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth und Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

Von den klassischen Inhalten sind alle Staffeln von Babylon 5 und The A-Team verfügbar, ebenso wie Baywatch (in überarbeiteter Form) und Magnum P.I.

Bei den Filmen kann sich die Liste regelmäßig ändern. Es gibt einige herausragende Blockbuster, wie z. B. Logan, der in den USA verfügbar ist, und viele Filmklassiker für alle Altersgruppen.

Wie bei Prime Video steht auch bei Freevee-Inhalten der X-Ray-Service von Amazon zur Verfügung.

Damit erhalten Sie Informationen über die Besetzung, die Figuren, die Musik und andere wichtige Punkte in jeder Szene. Alle Details werden von der zu Amazon gehörenden IMDb TV (Internet Movie Database) bereitgestellt.

Schreiben von Rik Henderson.