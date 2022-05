Bosch Legacy Staffel 1: Storyline, Erscheinungsdatum und alles, was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Krimiserien sind nicht viel düsterer als Bosch. Die Serie, die auf den Romanen von Michael Connelly basiert, läuft seit sieben Staffeln auf Amazon Video und ist unserer Meinung nach eine der besten Serien auf der Plattform.

Die sieben Staffeln von Bosch folgen der Zeit der titelgebenden Figur beim LAPD, aber jeder, der die Serie gesehen hat, weiß, wie sie endet. Die Geschichte geht in Bosch Legacy weiter - und hier ist alles, was Sie darüber wissen müssen.

Bosch Legacy ist eine der Hauptserien des neu gegründeten Freevee.

Bosch Legacy Staffel 1 wird ab dem 6. Mai 2022 auf der Plattform zum Streamen verfügbar sein.

Für Regionen, die keinen Zugang zu Freevee haben, ist nicht klar, wie die Pläne für den Start aussehen. Wahrscheinlich müssen Sie auf den Start des Dienstes in Ihrer Region warten, um Bosch Legacy sehen zu können, oder es könnte auf Amazon Video zu sehen sein.

Freevee, früher bekannt als IMDb TV, wurde im April 2022 umbenannt, und Bosch ist eine der Sendungen, mit denen der Bekanntheitsgrad der Marke gesteigert werden soll. Die offizielle Umbenennung fand am 27. April 2022 statt, wobei IMDb TV sein Branding änderte, auch auf Geräten wie dem Fire TV Stick, wo es eine eigenständige App ist, die in den USA und in Großbritannien verfügbar ist.

Zuvor war Bosch auf Amazon Video verfügbar. Ursprünglich war eine breitere Einführung von IMDb TV geplant, die sich jedoch verzögert hat. Die besten Informationen, die wir haben, sind, dass Freevee später im Jahr 2022 in mehr Ländern international starten wird - wobei Deutschland hervorgehoben und wahrscheinlich das erste neue Gebiet sein wird. Es wurde jedoch bestätigt, dass Bosch Legacy auf Amazon Video in Kanada verfügbar sein wird, daher vermuten wir, dass es eine internationale Variante geben wird.

Wer kein Fire TV-Gerät besitzt, findet Freevee in der Amazon Video-App - eine der Zeilen mit den vorgeschlagenen Sendungen ist mit "Free with Ads" gekennzeichnet.

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind der Google Chromecast mit Google TV, der Roku Express 4K, der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick.

Es sieht so aus, als würde Bosch Legacy Staffel 1 wöchentlich freitags erscheinen, die erste Folge am 6. Mai, die zweite am 13. Mai. Die Anzahl der Episoden wurde noch nicht bestätigt, aber es sieht so aus, als ob es eine Staffel mit 10 Episoden sein könnte, basierend auf der IMDb-Liste für die Staffel.

Bisher hatte Bosch 10 Episoden pro Staffel, mit Ausnahme von Staffel 7, die auf 8 Episoden beschränkt war.

Wenn Sie die ursprüngliche Bosch-Fernsehserie nicht vollständig gesehen haben, können Sie hier Spoiler entdecken.

Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Bosch und Bosch Legacy, daher ist es keine Überraschung, dass Titus Welliver wieder die Hauptrolle als Harry Bosch, Mimi Rogers als Honey Chandler und Madison Lintz als Maddie Bosch spielen.

Die Liste der Nebendarsteller umfasst Maurice Bassi in einer wichtigen Rolle sowie Denise G. Sanchez.

Es sieht so aus, als ob viele der bekannten Charaktere nicht mehr dabei sind, was auch Sinn macht, da Bosch nun das LAPD verlassen hat - das heißt, kein Jamie Hector (Jerry Edgar), kein Lance Reddick (Irvin Irving) oder eines der anderen bekannten Gesichter.

Staffel 7 von Bosch endet damit, dass Harry das LAPD verlässt, etwas, das er seit dem Beginn von Staffel 1 immer nahe daran zu tun schien. Jeder, der die Bücher von Michael Connelly gelesen hat, weiß, dass Bosch das LAPD verlässt, so dass es eine gewisse Parallele zum Weg der Figur in den Originalbüchern gibt.

Wie die Fans wissen, greifen die Bosch-Staffeln auf mehrere frühere Bücher zurück und verknüpfen Verbrechen aus verschiedenen Romanen miteinander.

In Bosch Legacy arbeitet Harry Bosch als Ermittler, aber wie der Trailer zeigt, nimmt Honey Chandler Boschs Dienste für eine Ermittlung in Anspruch. Da die legalen Wege - Gerichte, Justiz - nicht ausreichen, um den Bösewicht hinter Gitter zu bringen, will Bosch es auf seine Weise machen.

Die vielleicht größte Enthüllung aus den Trailern ist, dass Maddie Bosch jetzt beim LAPD ist und ihre Geschichte neben der ihres Vaters fortsetzt - und da wird es sicher viel Interaktion geben.

Ja, es wurde bestätigt, dass Bosch Legacy Staffel 2 in Auftrag gegeben wurde. Sie wurde am 2. Mai 2022 angekündigt - in der Woche, in der Staffel 1 Premiere haben soll.

Schreiben von Chris Hall.