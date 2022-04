Reacher Staffel 2: Alles, was wir über die nächste Jack-Reacher-Staffel wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon könnte einen weiteren TV-Hit gelandet haben - die Serie, die auf den langjährigen Jack Reacher-Büchern von Lee Child basiert, ist ein echter Erfolg: Die erste Staffel hat bei den Kritikern gut abgeschnitten und auch bei den Zuschauern sehr gut abgeschnitten.

Wir wissen, dass eine zweite Staffel der Serie in Arbeit ist. Hier sind alle wichtigen bestätigten und gemunkelten Details zur Serie, einschließlich des möglichen Erscheinungstermins und der Geschichte, die sie erzählen wird.

Die wichtigste Nachricht ist, dass wir nicht wissen, wann die zweite Staffel von Reacher erscheinen wird - obwohl wir sicher wissen, dass sie kommen wird, nachdem Amazon dies kurz nach der Ausstrahlung der ersten Staffel bestätigt hat.

Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall einen zweiten Teil für Alan Ritchsons Darstellung der Figur bekommen werden, aber es könnte noch eine Weile dauern, bis sie erscheint, da die Staffel noch nicht gedreht wurde.

Ein Gerücht vom April 2022 besagte, dass die Serie aus Gründen der Effizienz zwei Staffeln hintereinander drehen wird. Wenn wir Glück haben, könnten wir also eine dritte Staffel bekommen, die nicht so lange auf sich warten lässt, obwohl dies von Amazon nicht bestätigt wurde.

Wie auch immer, wir würden davon ausgehen, dass Anfang 2023 der wahrscheinlichste Termin für die zweite Staffel ist, was dem Veröffentlichungsfenster der ersten Staffel entspricht.

Die gute Nachricht ist, dass es sehr einfach sein wird, die nächsten Episoden der Serie zu finden - es handelt sich um ein Amazon-Signal, also exklusiv für Prime Video, für das Sie jederzeit eine Mitgliedschaft abschließen können.

Wenn die Serie dem Muster der ersten Staffel folgt, werden alle Episoden zur gleichen Zeit erscheinen, was ein einfaches Anschauen ermöglicht. Das bedeutet auch, dass Sie jederzeit auf Prime Video zugreifen können, um die erste Staffel nachzuholen.

Es wird gemunkelt, dass Amazon plant, der Veröffentlichungsreihenfolge der Bücher von Lee Child zu folgen - zumindest anfangs. Das würde bedeuten, dass die zweite Staffel der Serie sich mit Die Trying, dem zweiten Buch der Reihe, befasst.

Dies wurde nicht nur von anonymen Quellen, sondern auch von Ritchson selbst angedeutet, der sagte, er wolle, dass die Serie die Bücher der Reihe nach durcharbeitet.

Die Geschichte würde, wenn sie dem Buch folgt, darin bestehen, dass Reacher in die Entführung einer hochrangigen Zielperson durch eine Gruppe von Kriminellen verwickelt wird, die nicht wissen, dass sie versehentlich eine Bestie gefangen genommen haben. Es bleibt abzuwarten, ob das Drehbuch beibehalten oder um einige Elemente erweitert wird.

Der Autor Lee Child war bisher stark in die Serie involviert und hatte sogar einen Gastauftritt im Finale der letzten Staffel. Daher ist es beruhigend, dass er wieder zurückkehren wird, um Reachers neuen Leinwandauftritt zu betreuen.

Das Lustige an den Geschichten von Reacher ist, dass man sich nur bei einem Teilnehmer wirklich sicher sein kann - bei Reacher selbst. Daher wissen wir, dass Alan Ritchson in der Serie zu sehen sein wird, aber nicht viel mehr. Möglicherweise kehrt seine Komplizin Neagley (Maria Sten) zurück, da sie in den Büchern eine wiederkehrende Figur ist, aber selbst da taucht sie nur ein paar Mal auf, so dass sie wohl nicht dabei sein wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass die nächste Staffel von Reacher noch in weiter Ferne liegt, sind wir noch weit davon entfernt, einen Trailer von Amazon Prime zu bekommen - sobald die Serie in der Endphase der Produktion ist und kurz vor der Veröffentlichung steht, werden wir jeden Trailer, der veröffentlicht wird, in diesen Bereich aufnehmen, damit Sie ihn sich ansehen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.