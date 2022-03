Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony gründete 2019 PlayStation Productions, um Filme und TV-Adaptionen seiner Spiele zu produzieren. Der Uncharted-Film und die bevorstehende HBO-Serie zu The Last of Us sind die bisher größten Produktionen des Unternehmens.

Jetzt scheint es, dass eine weitere große PlayStation-Spiele-IP in eine Fernsehserie verwandelt werden soll: God of War.

Angeblich ist Amazon an den Streaming-Rechten für die Geschichte von Kratos und wahrscheinlich auch seinem Sohn (der im Reboot von 2018 eingeführt wird) interessiert. Hier ist also alles, was wir bisher darüber wissen.

Laut Deadline befindet sich Amazons Prime Video-Service in Verhandlungen für eine Live-Action-Adaption von God of War, wobei die Macher/Produzenten von The Expanse das Projekt leiten sollen.

Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions und Sony Pictures Television entstehen, wobei der Showrunner von The Wheel of Time, Rafe Judkins, ebenfalls zum Team gehören soll, heißt es.

Obwohl die Produktion noch in den Kinderschuhen steckt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die gesamte Fernsehserie in den USA, Großbritannien und anderswo exklusiv auf Prime Video zu sehen sein wird.

Sony hat bereits bewiesen, dass das Unternehmen gerne Serien für verschiedene Plattformen produziert. So hat HBO The Last of Us mit dem Unternehmen produziert und Peacock hat einen Vertrag für eine kommende Serie auf der Grundlage von Twisted Metal unterzeichnet.

Was das Produktionsteam angeht, so behauptet Deadline, dass die Co-Schöpfer von The Expanse, Mark Fergus und Hawk Ostby, derzeit an dem Projekt beteiligt sind, ebenso wie der Showrunner von The Wheel of Time, Rafe Judkins. Es wurden jedoch keine weiteren offiziellen Besetzungsvorschläge gemacht.

Die Fans von God of War machen jedoch ihre eigenen Vorschläge und tweeten über potenzielle Kratos-Kandidaten - wie die ehemaligen WWE-Wrestler Triple-H (Paul Levenscue) und The Rock (Dwayne Johnson).

Da die Produktion angeblich noch nicht begonnen hat, ist es noch viel zu früh für Trailer.

Schreiben von Rik Henderson.