(Pocket-lint) - Der Super Bowl bot Amazon die perfekte Kassengelegenheit, um Filmmaterial aus seiner kommenden TV-Show „Der Herr der Ringe“, „Die Ringe der Macht“, mit einem ersten Trailer zu enthüllen, der während der Veranstaltung zum Saisonende ausgestrahlt wurde.

The Rings of Power hat sich in den letzten Wochen von einem Rätsel zu einer viel konkreteren Angelegenheit entwickelt, aber es endlich in Bewegung sehen zu können, ist ein echtes Stärkungsmittel und bestätigt, dass es genau so aussehen wird, wie es ist – ein unglaubliches High -Budget Weg, um TV zu machen.

Der Trailer ist zwangsläufig ziemlich kurz (Super Bowl-Werbeplätze sind schließlich unverschämt teuer), aber er zeigt uns schnell einige der Charaktere, von denen wir wissen, dass sie auftreten werden, mit Morfydd Clarks jüngerer Version von Galadriel in der Hauptrolle Rolle vom Aussehen der Dinge.

Ebenfalls anwesend und korrekt für kurze Einblicke sind ein jüngerer Elrond und neue Charaktere, darunter der mysteriöse Halbrand, die Zwergenprinzessin Disa und ein neuer erfahrener Elfen-Bogenschütze, der um Legolas' Straßenruhm Arondir wetteifert.

Die Grafik sieht prächtig aus, und die Postproduktion der Show vor dem Veröffentlichungsdatum am 2. September 2022 dauert noch lange. Wir müssen hoffen, dass es nicht zu lange dauert, bis wir einen weiteren, längeren Blick auf die erhalten Welt und bekommen ein besseres Gespür dafür, was darin treibende Ereignisse sein könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.